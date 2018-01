Tiger Woods, el regreso del más grande

Tiger Woods, el jugador que nos embriagó con el aroma de su magia durante más de 10 años, regresa al PGA Tour hoy en el Farmers Insurance Open, casi un año después de su última actuación.

Woods está de vuelta y parece que fuera en serio, una vez se probó hace unas semanas en el Hero World challenge, un torneo invitacional reducido a 18 jugadores, donde nos dejó un grato sabor, mostrándonos algo de la exquisitez de su juego y también dejando atrás sus problemas de salud.



El campo escogido para este regreso no pude ser mejor, el Torrey Pines, en La Jolla, donde Tiger ganó este torneo en 7 oportunidades, además de su último major y el US Open en el 2008. “Volver a jugar en este campo siempre es especial para mí y hacerlo después de mi larga recuperación, todavía más”, dijo Woods una vez llegó a Torrey Pines y después de su primera vuelta de práctica, seguido por miles de aficionados, expresó: “Si mi espalda responde bien, como creo que ocurrirá, me veo en condiciones para volver a luchar por torneos”.



La expectativa es inmensa, el golf necesita a Tiger donde después de haber halado la carreta durante más de diez años, aún no se vislumbra quién se pueda hacer con el bastón de mando que dejó desde el 2008 y no sería extraño que, si tiene las ganas suficientes, sea él quien lo vuelva a retomar.



El colombiano Camilo Villegas también será de la partida en el Farmers, después de su mal comienzo de año la semana pasada en el CareerBuilder, donde no pasó el corte.



Llegando al green...



GERMÁN CALLE

Para EL TIEMPO