Jordan Spieth, a un paso del 'grand slam' 

Hace 17 años, Tiger Woods se convirtió en el quinto hombre en llegar al club más sagrado del golf, al ganar el Open que se jugó en St Andrews. Ahora se le presenta la oportunidad a Jordan Spieth: si obtiene la victoria en el PGA Championship, que comienza este jueves, será el sexto jugador en conseguir los cuatro Majors del golf.

Si bien es cierto que Spieth tendrá muchas oportunidades en el futuro de llegar a ese club, esta será la única opción para ser el más joven en conseguirlo y bajarle una raya al 'Tigre', al que reemplazaría en el libro de los récords: apenas tiene 24 años.



Jordan, que será el centro de atracción en el campo del Quail Hollow Club, en Charlotte (Carolina del Norte), manifestó: "Si estoy sano y juego bien, podré estar en 30 de ellos y tendré muchas oportunidades de ganar. Si sucede este año, sería fantástico; pero si no se puede, no pasa nada: seguiré intentándolo”.



No por muchas oportunidades de juego que se tengan, se puede asegurar el logro. Ejemplos de grandes lo confirman: el 'rey' Arnold Palmer tenía 31 años cuando completó su tercer Major. Le quedó pendiente el PGA Championship: hizo 33 apariciones en él, sin conseguir la victoria. Tom Watson jugó 24 veces el PGA Championship, después de tener los otros tres grandes, y se quedó sin él.



Además de los dos anteriores, a otros seis jugadores les faltó un grande para lograr el Grand Slam: Tommy Armour (Masters), Walter Hagen (Masters), Sam Snead (US Open), Byron Nelson (British), Lee Trevino (Masters) y Ray Floyd (British). Hay otros tres en actividad: Phil Mickelson ya con 47 años y sin el título en el US Open, en el que ha sido segundo en seis ocasiones; Rory McIlroy, que tiene 28 años y no ha ganado el Masters, y Spieth, que partirá este jueves en busca de lograr la hazaña, en la edición 99 del PGA Championship.



Sin duda, la presión será inmensa para esta joven estrella del golf, que ha ganado en 11 ocasiones en el PGA Tour, tres de ellas este año, incluido el Abierto Británico. Este campo, que ha sido la sede del Wells Fargo, lo jugó en 2013: terminó de 32, con el par de la cancha.



La pelea será fuerte: McIlroy será un hueso duro, pues ha ganado en dos ocasiones allí. Rickie Fowler lo hizo en el 2012. También hay que citar a Shigeki Maruyama, así como a Sergio Garcia (ganador del Masters este año), Brooks Koepka (vencedor del US Open) y Dustin Johnson (que aún es el número uno del mundo) como los principales rivales.



Para los aficionados de Latinoamérica, una noticia lamentable: no podremos ver en directo por TV el campeonato. ESPN y Golf Channel no llegaron a un acuerdo económico con los organizadores de la prueba.



