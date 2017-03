Meluk le cuenta… (Colombia caliente)

Una de las noches más felices de mi vida pasó cuando tendría 10 años, quizá. Mi papá (siempre él, ¿qué le vamos a hacer?) me llevó al viejo estadio 11 de Noviembre de Cartagena a ver el juego, creo, entre Indios y Willard, a pesar de los refunfuños de mi mamá: “Valientes vacaciones a las que nos traen: ya se fueron para el fútbol de acá y me dejan en el hotel con las niñas”.

No sé qué fue lo que más me maravilló entre todo lo fantástico de ese momento. No sé si fue el diamante que brillaba en verde y tierra por las luces nocturnas o el ‘Flautista de Hamelín’ que encantaba en la radio con su narración o el galope de tambores y guacharaca en la tribuna para la danza de rectas de humo, curvas de serpiente, atrapadas imposibles contra la cerca. No sé si fue el poderoso “¡track!” del bate al chocar la pelota en una línea de hit...



El béisbol combina su verdad absoluta de indiscutibles estadísticas con la pasión. Un amigo tan cachaco como yo me dijo que el béisbol era un juego lento y de gordos... “Como Hitchcock: ¡lento, gordo y puro suspenso!”, le dije.

Este fin de semana, la belleza de la pelota caliente se juntó con el amarillo, azul y rojo de la Selección Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol. El equipo sorprendió para bien. Seguro. En 10 entradas perdió apenas 3-2 contra ‘papá’ Estados Unidos. Y de no ser por ese wild pitch ... ¡Ay!



Luego le ganó 4-1 a Canadá, en la histórica primera victoria en el Mundial, que además dio ya la clasificación al próximo Clásico. Y este domingo cayó en 11 actos contra República Dominicana, el campeón del Mundo, cuando con el marcador 3-3 nos colgaron el out 27 en el home en una jugada polémica. ¿El receptor tocó con la manilla al corredor? ¿Hubo intercepción flagrante? “¡Fuera!”, gritó el umpire sin dudar. Era la carrera del triunfo 4-3. Al final terminó siendo paliza 10-3 cuando explotaron los lanzadores...



En lugar de dar alaridos indignados de ‘robo’ y ‘atraco a mano armada’ (igualito que en el fútbol, en el boxeo, en el ciclismo..., recuerden que aquí creemos que somos una especie de ‘pueblo perseguido’), hay que repetir con Luis Urueta, el mánager del equipo, que fue out, como lo admitió en rueda de prensa. Más bien hay que cuestionar la decisión de arriesgarlo todo, a 90 pies del triunfo, en un ‘pisa y corre’ con un batazo corto.



Las derrotas y la victoria fueron los resultados esperados. Con lo que no contábamos (lo admito) es con que se jugara tan de frente, tan sin miedo, mirando a los ojos a los otros sin complejos.



¡Pucha...! Sonará a que jugamos como nunca y perdimos como siempre, pero llevar a EE. UU. y a Dominicana a entradas extras fue muy emocionante y valioso. Se podía y no se pudo. Esa es la piedra...



P. D. Los tentáculos de los apostadores siguen tocando las puertas del fútbol local. Este domingo revelamos que dos futbolistas contaron que los tentaron a arreglar resultados de la Liga. Muy, muy grave. Un árbitro ya había dicho lo mismo. ¿Quiénes habrán callado...? ¡Hay que actuar rápido!



Meluk le cuenta…



GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

En Twitter: @MelukLeCuenta