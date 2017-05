Arévalo y López encabezan delegación en panamericano de marcha

Éider Arévalo encabeza la delegación colombiana que competirá este fin de semana en la Copa Panamericana de Marcha, se disputará el próximo fin de semana en Lima (Perú), certamen en él están en juego las casillas para el Mundial de Atletismo de Londres en agosto próximo.



Al final, serán 149 atletas, incluidos 42 que compitieron en los Juegos Olímpicos Río 2016, quienes paralizarán el circuito de las calles de Lima, para tomar parte en este certamen.

Según www.runnincolombia.com en la categoría de 50 km competirán James Rendón, Jorge Ruiz, Luis Fernando López y Ferney Rojas. De ellos, el único que tiene marca para el mundial es Ruiz. Leonardo Montaña no hace parte de la delegación oficial, aunque la federación lo autorizó para participar de la jornada atlética.



En los 20 km, el equipo colombiano competirá con Arévalo y Soto, pero también estarán Alexánder Castañeda y Brayan Fuentes. Avalados por la Federación para competir en Perú están Jorge Luis Castillo, Freddy Hernández y Esteven Díaz.

En la competencia de 10 kilómetros competirán los juveniles César Herrera, Sebastián Merchán y Juan José.



En damas estarán Lorena Arenas, Sandra Galvis, Yeseida Carrillo, quienes ya tienen la marca mínima para el mundial, además de Arabelly Orjuela, quien buscará arrebatarles a sus compañeras una de esas tres casillas para Londres 2017. En la competencia de 10 km en damas estarán: María Fernanda Montoya y María Alejandra Chaparro.



La Federación peruana de atletismo es la encargada de realizar este evento, que otorga cupos directos para el Mundial de Marcha en Londres.

Las competencias comenzarán este sábado, a las 7 a.m., con la competencia de los 20 km en varones. A las 9:10 a.m. competirán las mujeres en 20 km, y a partir de las 11:00 a.m., los juveniles. Los 50 km se disputarán este domingo desde las 7:00 a.m.



DEPORTES