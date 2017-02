Colombianos, a pegar duro en la Serie Mundial de Boxeo

Tras la categórica victoria 4-1 de Colombia en el duelo contra Argentina, disputada el pasado viernes en Buenos Aires, la sección de púgiles nacionales se pone a punto para afrontar el segundo reto de la eliminatoria de la Serie Mundial de Boxeo, programada para el 17 de febrero en Cartagena, frente a Caciques de Venezuela, que servirá de plataforma para dar los primeros puños rumbo a los Juegos olímpicos de Tokio 2020.

La Serie Mundial de Boxeo, cuya séptima temporada se desarrolla este año, y en la que Colombia participa por primera vez en su historial, será una vitrina para mostrar lo mejor del talento de los boxeadores nacionales.

“Es un evento muy importante en el que nuestros boxeadores tendrán la oportunidad de foguearse con rivales de diferentes continentes. Cabe destacar que el 80 por ciento de los medallistas olímpicos de Río de Janeiro (Brasil) participaron en esta competición, lo que demuestra su importancia”, indicó este martes Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes, en la presentación del certamen efectuado en Bogotá.

El sistema de competencia de la Serie Mundial ubicó a Colombia en el grupo América, para pelear frente a los equipos de Cuba, Venezuela y Argentina, con formato de cinco combates de visitante y cinco de local frente a cada país. Los dos mejores países del grupo avanzan a la siguiente fase.

Además del Grupo América, hay otros dos grupos, uno es el de Europa y Medio Oriente y el otro es el de Asia. En Europa y Medio Oriente están Gran Bretaña, Marruecos, Italia y Francia, mientras que el de Asia lo integran Kazajistán, China, Rusia y Uzbekistán.

“Competir en una Serie Mundial significa mucho, porque es una experiencia maravillosa, es como si estuviera peleando en el boxeo profesional”, indicó Yuberjen Martínez, medallista olímpico de plata en Río 2016, quien encabezó la victoria de Heroicos sobre Cóndores de Argentina.

“Gracias a Dios nos fue bien, sacamos un 4-1 con mis compañeros y ahora esperamos pelear en nuestra casa por el triunfo, como siempre la idea es dejarlo todo porque traemos una buena racha que queremos repetir como en Argentina”, reconoció Yuberjen.

Polos de Desarrollo

“En este nuevo reto no caminarán solos. Desde la casa del deporte colombiano apoyaremos con 370 millones de pesos para garantizar su participación e incentivarlos. También tenemos un programa de Polos de Desarrollo del boxeo, que pondremos a andar en Urabá, Chocó, Bolívar y Buenaventura, al igual que el BMX en Antioquia y ciclismo de pista en el Valle, con el fin de apoyar el deporte de base y la reserva”, agregó la directora de Coldeportes.

El siguiente es el calendario de Colombia en la Serie Mundial de Boxeo:

De local, en Cartagena con el apoyo de Iderbol

17 de febrero vs. Venezuela

3 de marzo vs. Cuba

17 de marzo vs. Argentina

De visitante:

3 de febrero vs. Argentina en Buenos Aires (4-1 a favor de Heroicos de Colombia)

31 de marzo vs. Venezuela en Vargas

21 de abril vs. Cuba en La Habana

