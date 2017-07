Una Colombia ‘extranjera’ que quiere renovar la cara de su baloncesto

Luego de vivir momentos críticos, nublosos, en los que no se veía la luz al final del túnel, el baloncesto colombiano, a nivel de selecciones, ha venido dando pasos adelante, que lo han consolidado en los primeros puestos en Latinoamérica. El año pasado, el país se clasificó al Campeonato Fiba Américas, la ‘Copa América’ de este deporte, en la que se reúnen los mejores 12 seleccionados del continente americano, un hecho sin precedentes.

Guillermo Moreno Rumié fue el artífice de que el país participara en este torneo. Hace un año le dijo a EL TIEMPO que su meta era poder disputar el cupo en el Suramericano de Venezuela, y al final se le dio. Para este campeonato, que se llevará acabo del 25 de agosto al 3 de septiembre en Medellín, el entrenador no solo contará con lo mejor del baloncesto local, sino que cumplirá un sueño: tener a los mejores exponentes internacionales.



“Los jugadores están sorprendidos porque vamos a jugar esta Copa América. Nunca se pensó que esto fuera a acontecer, pero es una realidad”, dijo Moreno Rumié a este diario.



Este torneo no será para nada fácil. No obstante jugar de local, con todo el apoyo de los aficionados, los rivales son fuertes. Brasil, Puerto Rico y México serán los oponentes, quienes querrán sacar el botín contra un rival como Colombia, que puede ser visto como la cenicienta en un torneo.



“Por primera vez vamos a estar en esta zona, y cada uno debe apersonarse y tomar sus propias responsabilidades”, comentó el DT.

Michael Jackson, jugador de la Selección Colombia. Foto: Archivo EL TIEMPO

Con el objetivo de “dar espectáculo y poner a Colombia en una dimensión distinta de la que la gente está acostumbrada a ver en el exterior”, Moreno y la Federación Colombiana de Baloncesto hicieron la tarea de preseleccionar lo mejor del talento nacional y a los máximos referentes extranjeros, que de seguro estarán, para tener las mejores armas cuando el balón ya esté por los aíres.



Braian Angola, Tonny Trocha, Hánner Mosquera, Jhan Mejía y Hánsel Atencia serán la cuota foránea, que sumará esfuerzos con basquetbolistas de mucho talento y experiencia de la liga local, como lo son Stalin Ortiz, Édgar Moreno y Michael J. Wright.



Precisamente, Tonny Trocha, un poste de 2 metros 6 centímetros que juega en el baloncesto universitario de Estados Unidos, con Texas A&M, esta es una oportunidad única de poder competir a alto nivel. "La verdad, es un orgullo estar en la selección. Las expectativas son muy altas. No estamos acostumbrados a competir en estos campeonatos. Hay grandes metas. Nos toca sacarle el mejor provecho a esta oportunidad”, comentó.

Tonny Trocha, basquetbolista colombiano. Foto: Archivo EL TIEMPO

Otro de los jóvenes valores será Braian Angola, quien ve este torneo como un crecimiento personal. “Los que jugamos por fuera del país podemos aportar experiencia y liderazgo. Hay gente alta y con buen tiro. Hay buena experiencia, y esperemos estar a la altura”, afirmó.



La cita con la historia está lista; los trabajos comenzarán el 7 de agosto, y del equipo dependerá cambiar el pálido rostro de Colombia en el baloncesto del continente.



