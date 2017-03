'Ser abridor será un honor': José Quintana, lanzador de Colombia

El momento de hacer historia del béisbol colombiano está cerca, será mañana, en el Marlins Park, de Miami (Estados Unidos), cuando el zurdo José Quintana salte al montículo para enfrentarse a la artillería de Estados Unidos en el debut del equipo nacional en la cuarta edición del Clásico Mundial. Primera vez que el béisbol de Colombia llega al torneo élite en el que se dan cita los 16 mejores equipos del mundo y esta vez por méritos propios.

El abridor estelar de los Medias Blancas de Chicago está mentalizado por completo en hacer su mejor labor cuando salte al diamante. El primer duelo entre Estados Unidos y Colombia, en lo que también será el debut de ambos equipos dentro del grupo C, podrá definir desde el inicio el potencial con el que llegan.



Es por eso que Quintana, de 28 años, que se va a enfrentar al derecho Chris Archer, quien abrirá por Estados Unidos, no tiene más preocupación en estos momentos que llegar listo para el gran reto de brillar desde el inicio. “Estoy listo para abrir el viernes. Es un placer estar allí con mi país; no veo la hora de que arranque”, dijo Quintana.



El lanzador zurdo no quiere saber nada de las grandes posibilidades que tiene de ser el abridor de los Medias Blancas en la jornada inaugural como ya ha manifestado el nuevo piloto del equipo, el mexicano Rick Rentería, y su enfoque es darlo todo en el Clásico.



“Es lo mismo que lanzar un encuentro para los Medias Blancas, pero en este caso hay mucho orgullo en juego”, añade.

Dominicana se estrena

República Dominicana, actual campeón y favorito del grupo junto a Estados Unidos, debutará este jueves (6 p. m.) frente a Canadá y tendrá como abridor a Carlos Martínez, de los Cardenales de San Luis.



En teoría, el fuerte equipo dominicano no debería tener problemas para doblegar a los norteamericanos.



