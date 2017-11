Colombia se encamina al título de los XVIII Juegos Bolivarianos

La delegación colombiana rebasó este sábado el centenar de medallas de oro en los decimoctavos Juegos Bolivarianos y con 106 quedó en la recta final hacia el título de las justas de la que es anfitriona.



Guatemala apareció una vez más como la sorpresa de la competición, se superó de nuevo como el mejor país invitado y ganó las dos pruebas del bádminton, sencillos y dobles masculinos, para llegar a 18 oros.

Paraguay, otro de los invitados, se colgó su segunda presea dorada al imponerse en los dobles mixtos del tenis. Mientras este sábado Colombia consiguió 20 metales de oro, Perú, Guatemala y Chile atraparon cada uno dos, y con uno respectivamente Ecuador y Venezuela cerraron una jornada para el olvido.



Los ecuatorianos no tanto por las medallas sino por el error del conductor que llevaba a sus tres ciclistas a la prueba de ruta masculina y que confundió la vía, dirigiéndolos a la vecina ciudad de Barranquilla y no a Aracataca, sitio del inicio de la prueba y a donde no alcanzaron a llegar.



Hubo paliza colombiana este sábado en el medallero. Las nueve competencias del levantamiento de pesas le reportaron oros al país. Hubo dos, sucesivamente, en bolos, clavados, tenis y ciclocrós. Y se ganó de a una en polo acuático, triatlón y ciclismo de ruta.



Este domingo se entregarán 25 medallas de oro en siete deportes, de los que estarán en día de clausura bolos, clavados, golf y voleibol playa, en tanto que será el comienzo para el patinaje de carreras, que dará cuatro preseas doradas.

Medallero al cumplirse la octava jornada:

País Oro / Plata / Bronce / Total

1. Colombia 106 49 57 212

2. Venezuela 38 51 43 132

3. Chile 26 17 40 83

4. Guatemala 18 17 15 50

5. Perú 16 31 37 84

6. R. Dominicana 11 11 22 44

7. Ecuador 5 30 35 70

8. El Salvador 3 5 4 12

9. Paraguay 2 5 5 12

10. Bolivia 0 6 7 13

11. Panamá 0 1 13 14





EFE