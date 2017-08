Colombia cayó 72-91 con Puerto Rico en la Copa América de Baloncesto

La selección de Puerto Rico, que el viernes resistió y dejó un sabor agridulce a México pese a perder en ese partido que inauguró la Copa América de Baloncesto, se levantó este sábado y se quitó el polvo de encima al derrotar sin atenuantes por 72-91 a Colombia en la segunda jornada del Grupo A.



Los boricuas chocarán este domingo, en el cierre de la acción del grupo que tiene su sede en Medellín, contra una golpeada selección brasileña a la que esperan ganar y después hacer fuerza para que los anfitriones propinen la sorpresa y venzan a los favoritos mexicanos, para sacarlos del camino a la fase final que se jugará en Argentina. En otras palabras, el verdugo de Colombia, será este domingo su más fervoroso seguidor.

El primer cuarto expuso un equilibrio de fuerzas entre los amarillos locales y los rojos visitantes, que se fueron al descanso tras un emotivo 26-26. Pero, pasados de revoluciones, los colombianos quisieron encontrar atajos con lanzamientos triples y la puntería les falló una y otra vez. Como si fuera poco, los rebotes se convirtieron en arma letal de los boricuas para hacer daño en la contra.

El colombiano Braian Angola (izq.) disputa el balón con Emmanuel Andujar (der.) de Puerto Rico, durante el partido del grupo A de la Copa América, que se disputa en Medellín. Foto: EFE

Once puntos fue la renta que llegaron a sacar los de Eddie Casiano en un periodo que terminó 10-21 para decepción de los asistentes al coliseo Iván de Bedout, de Medellín.

Irónico, pues la producción de dos dígitos del alero Michaell Jackson 20, el ala-pívot Tonny Trocha 15 y el pívot Juan Tello 16 resultaron insuficientes ante una producción equilibrada en los cinco componentes del equipo puertorriqueño.



Los lanzamientos de tres puntos volvieron a horadar la defensa colombiana en el tercer cuarto y por esta vía el base Carlos Rivera se tornó letal al acertar tres lanzamientos remotos y sumar 13 puntos. El periodo terminó en 14-23 y Puerto Rico para entonces ya abría un abismo de 20 puntos.



Ya no hubo más equivalencias en un partido que Puerto Rico se dedicó a administrar en el último cuarto mientras crecía la sombra del pívot Tyler Davies con una producción de 13 puntos hasta bajar el telón en 22-21, lo que no bastó para los locales.



En el primer partido de la segunda jornada del grupo A, México ratificó su condición de favorito para avanzar a la ‘final four’, al superar a Brasil por 99-76. Este domingo, en la tercera y última jornada, Brasil chocará con Puerto Rico y Colombia con México.

EFE