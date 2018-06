Colombia vs. Brasil, mano a mano por los Juegos Suramericanos

Colombia tiene la firme esperanza de ganar por segunda vez los Juegos Suramericanos, que terminarán este viernes en Cochabamba (Bolivia), donde el atletismo tendrá la decisión, en cerrada lucha con Brasil, de quién será el campeón.Al cierre de la jornada de este miércoles, Colombia lideraba la tabla de metales por apenas una medalla de oro, pero a dos días del final de las justas están vivas las opciones de título.

Si bien hay oportunidad de ganar los juegos, también hay que decir que la brecha con Brasil es mínima, más cuando en el atletismo, lo más normal, es que la delegación colombiana ceda terreno.



Hace 4 años, en Santiago de Chile, el atletismo nacional obtuvo 7 oros, por 14 de los brasileños, y esta vez la perspectiva es mejor, pero no como para decir que en este deporte se superará lo del 2014.



Además de tener en cuenta los enfrentamientos entre colombianos y brasileños, hay que señalar que atletas de Ecuador pueden impedir que los oros los ganen las dos delegaciones que lideran las justas, pues son fuertes en algunas competencias atléticas.



Este jueves se disputan 37 oros, 13 de ellos en la pista atlética. Otros deportes que reparten un buen botín serán canotaje (5), lucha (6) y tiro (4).



Y el viernes, el atletismo tendrá 13 finales, por 5 de pelota vasca, pero ahí no figuran ni Colombia ni Brasil, además de 3 de canotaje, en el que los colombianos no son fuertes.



Colombia llevó una buena delegación, aunque grandes representantes como Caterine Ibargüen y Éider Arévalo, por nombrar solo dos, no compitieron y sí lo harán en los Centroamericanos y del Caribe de julio, mientras que Brasil, en la mayoría de los deportes, no llevó a lo mejor de sus nóminas porque ellos prefieren ir a los circuitos mundiales para prepararse.



La jornada de este miércoles tuvo buenos dividendos para la delegación nacional, pues se consiguieron metales dorados en lucha con Andrea Olaya y Carolina Castillo. En el atletismo, buen oro consiguió Yénifer Padilla, en los 400 m, dejando con la plata a la brasileña Geisa Aparecida Muniz Coutinho. Muriel Coneo cumplió al ganar los 800 m, mientras que Arley Ibargüen ganó en el lanzamiento de jabalina.



Y en el boxeo, en el que Colombia tenía 10 representantes en las finales, Yuberjen Martínez se impuso en los 49 kilos, Jhon Gutiérrez ganó en los 64 kg, Jorge Vivas se impuso en los 75 kg, Deivis Julio Blanco, en los 91 kg y Cristian Salcedo, en más 91 kg. Además, Íngrit Valencia logró el oro en 48-51 kg.



Finalmente, Gloria Mosquera bañó de oro en los 67 kg de taekwondo.



DEPORTES