Colombia vs. Argentina, en la IV Parada de la Serie Mundial de Boxeo

Colombia, tras el destacado triunfo boxístico sobre Cuba, acudirá este viernes a la cuarta cita de la Serie Mundial en la que espera noquear a Argentina y de paso no perder el liderato de la eliminatoria, que encabeza con 9 puntos, producto de sus victorias frente a Cóndores de Argentina, Caciques de Venezuela y Domadores de Cuca, respectivamente.



La velada se iniciará a partir de las 8 de la noche en el coliseo Bernardo Caraballo

El equipo nacional tendrá como exponentes al medallista de bronce de Río, Céiber



Ávila (en los 52 kilogramos), Duván Zuleta (60), Alex Rangel (69), Juan Carlos Carrillo (81) y Cristian Salcedo (+91 kgrs).



Para esta nueva fecha, Ávila enfrentará al argentino Ramón Quiroga, en los 52 kilogramos, y Juan Carrillo se medirá fuerzas ante Juan Rizo, en los 81 kilogramos.



Los otros combates de la cartelera son: Duván Zuleta (Col) vs. Joel Mafauad (Arg) en 60 kilogramos. Alexander Rangel (Col) vs. Federico Schinina (Arg), en 69 kilogramos y Cristian Salcedo (Col) vs. Luis Calderón (Arg), en más de 91 kilogramos. Colombia superó 4-1 a Argentina en su patio, en la primera Parada.

Juan Carlos Carrillo medirá fuerzas ante el argentino Juan Rizo, en los 81 kilogramos. Foto: ETCE

Por otra victoria en Cartagena



Colombia lidera el grupo A con 9 puntos (11 triunfos, contra 4 derrotas), seguido por Cuba con 7 unidades, luego están Venezuela con 4 y en el último lugar Argentina, con un punto.



La victoria en los combates para los Heroicos es importante ya que será la última oportunidad de ver a los colombianos en casa.

En la velada se le hará un homenaje a Rodrigo 'Rocky' Valdés, quien falleció el pasado martes FACEBOOK

Previa a la función, la Federación Colombiana de Boxeo le hará un homenaje a Rodrigo ‘Rocky’ Valdés, quien falleció el pasado miércoles en la capital bolivarense, y fue uno de los más grandes exponentes y campeones mundiales colombianos en esta disciplina.



La cartelera será transmitida en directo a través del canal Claro Sport y TyC Sports.



Las próximas confrontaciones de Colombia serán en calidad de visitante, el 31 de marzo: Caciques de Venezuela vs. Heroicos de Colombia, y el 21 de abril, Domadores de Cuba vs. Heroicos de Colombia.



