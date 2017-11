Colombia no tiene pierde en los Juegos Bolivarianos

ción Colombia el plan era ganar los Juegos Bolivarianos, no se esperaba que fuera tan contundente el golpe que se le ha dado a Venezuela en este certamen que se disputa en Santa Marta, como sede principal.



Las justas entran en su segunda y definitiva semana, y Colombia no tendrá pierde para reeditar lo hecho en Trujillo (Perú) 2013, así falten 218 metales dorados por disputarse.

No se ve por dónde los venezolanos ganen los Juegos y ni siquiera se acerquen a los locales, que los barren desde el tercer día de las competencias.

Ese es el fiel reflejo de la problemática política que afecta a un país como Venezuela y que toca al deporte FACEBOOK

“Los íbamos a ganar, pero no esperábamos que fuera de esta forma, tan fácil como se está viendo. Ese es el fiel reflejo de la problemática política que afecta a un país como Venezuela y que toca al deporte”, le dijo a EL TIEMPO Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC).



El caso es que cuando promediaba la jornada de ayer, la delegación local superaba por XX metales dorados a una Venezuela triste, sin alma y sin forma de competir en estos Bolivarianos.



Venezuela ha sido fuerte en los deportes de combate y ganaron la esgrima por un oro, igual caso pasó en el judo y solo en lucha obtuvieron 11 oros por 2 de los colombianos. En el boxeo, los locales se llevaron 8 metales dorados por solo uno de los ‘patriotas’.

“Lucha quedó en deuda, los dos oros ganados no reflejan el apoyo que se le ha dado a ese deporte. Destaco la actuación de arquería, triatlón, la gimnasia y el baloncesto masculino”, señaló Medina, en referencia a las disciplinas que se han salido del presupuesto.



No se ve por dónde Venezuela se acerque al primer lugar de Colombia, pues aún faltan por disputarse finales en actividades en las que la delegación local es fuerte, como el ciclismo de pista (14 oros), pesas (30), patinaje (8) y el atletismo (47).

Venezuela espera ganar en karate y taekwondo, pero la brecha ya es muy grande y Colombia no tiene cómo perder los Juegos Bolivarianos del 2017.





