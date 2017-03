Colombia contra EE. UU., tremendo debut en Clásico Mundial de Béisbol

10 de marzo 2017 , 04:54 a.m.

El béisbol colombiano escribirá un capítulo inédito en su rico historial, con el debut hoy (6:00 p. m., en directo por Telecaribe, Directv y Win Sports) en el Clásico Mundial de Béisbol: en Miami se medirá al local Estados Unidos, en partido del grupo C, que completan Canadá y República Dominicana, campeón defensor, que anoche al cierre de edición se enfrentaban.



Primer deporte en ganar un título mundial para el país (1947) y primero en repetir (1965), el béisbol colombiano llega a esta cuarta edición del Clásico, tras su vibrante clasificación el año pasado en Panamá al vencer al local con un batazo de Dilson Herrera, gran ausente en Miami por lesión.



El mánager colombiano Luis Felipe Urueta eligió al zurdo José Quintana, uno de los dos grandes ligas fijos de la delegación, como abridor para el duelo frente a los locales. Urueta escogió a Quintana porque se desempeña en la Liga Americana con los Medias Blancas de Chicago y los jugadores de Estados Unidos son casi todos de la Liga Nacional.



"Aunque casi todos nos conocemos, es una ventaja que tu lanzador no se haya enfrentado a los bateadores. Lo conocerán menos y apelamos a ello para que sea nuestro abridor", dijo Urueta, de 36 años, que habitualmente trabaja como coordinador de las menores de Arizona.



"Es un honor lanzar para mi país", comentó Quintana, derecho natural que sola utiliza la izquierda para lanzar.



Aunque una primera participación sería exitosa si asegura cupo a la quinta edición del Clásico del 2021 sin necesidad de eliminatoria (privilegio del tercero en el grupo), Urueta desea avanzar a la segunda fase (avanzan dos del grupo) y para ello tendrá el sábado contra Canadá en el montículo al otro as del seleccionado, Julio Teherán, estrella de los Bravos de Atlanta.



La fortaleza colombiana está en sus dos abridores, pero ellos estarán limitados a solo 65 lanzamientos reglamentarios en la primera fase. Después, el trabajo corresponderán a los relevos, que no están a la misma altura de las dos estrellas. Para el cierre contra Dominicana, el abridor elegido es William Cuevas, que tuvo figuración breve en las mayores con Medias Rojas de Boston.



En cambio, para Urueta, la fortaleza de Estados Unidos es sus relevos y su debilidad es el abridor. El mánager colombiano quiere brincarse a Estados Unidos y buscar asegurar la clasificación, dados otros resultados frente a Canadá,



Cerca a Urueta estará en calidad de mánager general el símbolo del béisbol colombiano de todos los tiempos, Édgar Rentería, que fue el héroe con un batazo de la Serie Mundial de 1997 que Marlins de la Florida ganó en Miami a los indios de Cleveland.



Antes del partido de exhibición que Colombia ganó 9-7 a Rays, el pasado miércoles, primero en su historia contra un equipo de Grandes Ligas (ayer tenía un segundo con Mellizos), Urueta confesó que seguía por televisión las acciones de Rentería en aquella Serie Mundial y al director técnico de Marlins, Jim Leyland, a quien enfrentará hoy como piloto de Estados Unidos.

Alineación de Colombia

Orden de bateo

Dónovan Solano, Paracortos

Reynaldo Rodríguez, Jardinero derecho

Giovanni Urshela, tercera base

Jorge Alfaro, primera base

Jhonatan Solano, receptor

Mauricio Ramos, jardinero izquierdo

Jesús Valdez, bateador designado

Adrián Sánchez, segunda base

Tito Polo, jardinero central



Lanzador: José Quintana.



Estados Unidos

Ian kinsler, segunda base

Adam Jones, jardinero central

Nolan Arenado, tercera base

Paul Goldschmidt, primera base

Bustyer Posey, receptor

Giancarlo Stanton, jardinero derecho

Daniel Murphy, bateador designado

Andrey McCutchen, jardinero izquierdo

Brandon Crawford, paracortos

Lanzador: Chris Archer



ESTEWIL QUESADA FERNÁNDEZ

Redactor de EL TIEMPO