Colombia busca acercarse a Brasil en los Juegos Suramericanos

Una delegación colombiana integrada por 465 atletas representará desde este sábado a Colombia, en los Juegos Suramericanos, que serán inaugurados en Cochabamba (Bolivia), en el que el gran objetivo es seguir acercándose a Brasil, el gigante en esta parte del mundo.



De esos deportistas, 239 son hombres y 226 damas, quienes estarán presentes en la lucha por los primeros lugares en 27 deportes y 36 modalidades, en las que estarán en juego 314 metales dorados.

Atletismo, con 44 atletas, es la delegación que más aporta atletas al seleccionado nacional, un deporte en el que el país tiene fincadas esperanzas de cosechar varios oros.

Para ellos llevamos una nómina competitiva y que puede cumplir el objetivo FACEBOOK

TWITTER

“Hay que seguir buscando acercarnos a Brasil. Es la potencia del área y reducir la distancia está bien. Para ellos llevamos una nómina competitiva y que puede cumplir el objetivo”, le dijo a EL TIEMPO, Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano.



En las justas pasadas, realizadas en México, Brasil dominó con 110 oros, 69 platas y 79 bronces, Colombia fue segunda con 53 primeros puestos, 49 segundos lugares y 64 metales de bronce.

Claro, es que la pelea es dura, porque no solo nosotros buscamos acercarnos a los brasileños, sino que los demás nos quieren alcanzar a nosotros FACEBOOK

TWITTER

“La delegación va con buen nivel de preparación. En algunos deportes no están los deportistas élite, como en pesas, pero hay un buen semillero y aspiramos a ganar. Claro, es que la pelea es dura, porque no solo nosotros buscamos acercarnos a los brasileños, sino que los demás nos quieren alcanzar a nosotros”, declaró Medina.

Los Juegos serán inaugurados el sábado y en esa pelea por la tabla de metales estarán 14 países.



“El ciclismo, boxeo, judo, taekwondo, pesas, clavados y atletismo son nuestros deportes fuertes, en los que debemos sacarles ventaja a nuestros rivales”, precisó el dirigente colombiano.



La delegación tiene algunos cambios generacionales, pero eso no implica que se deba perder el norte, porque los atletas que van tienen la capacidad suficiente para mantener y superar los resultados de la edición anterior de las justas.

Hay un cambio, sin duda, pero eso debe ser algo progresivo o perdemos el norte, hay que hacerlo para que no se afecte la medallería FACEBOOK

TWITTER

“Hay un cambio, sin duda, pero eso debe ser algo progresivo o perdemos el norte, hay que hacerlo para que no se afecte la medallería”, señaló Medina.



María Fernanda Murillo, Muriel Coneo (atletismo), Íngrit Valencia, Yuberjen Martínez (boxeo); Fabián Puerta, Martha Bayona (ciclismo); Jossimar Calvo (gimnasia), María José Uribe (golf), Yuri Alvear (judo), Jackeline Rentería (lucha); Mercedes Pérez (pesas), Sara López y Alejandra Usquiano (tiro con arco), son algunas de las figuras de la delegación nacional.



El siguiente es el cronograma de competencias de los atletas colombianos para este sábado 26 de mayo en los Juegos Suramericanos Cochabamba-2018.

Cronograma de competencias 26 de mayo

- Polo acuático – Piscina Olímpica de Villa Tunari

8:00 AM. - Colombia vs. Argentina

4:00 PM. - Perú vs. Colombia



- Bolo – Bolera Rock'n Bowling – La Paz

9:00 AM. - Primera ronda – dobles femenino: María José Rogríguez y Anggie Ramírez

2:00 PM. - Primera ronda – dobles masculino: Andrés Gómez y Manuel Otálora



- Futsal Masculino – Coliseo Chimoré – Cochabamba

9:00 AM. - Colombia vs. Paraguay



- Vela - Represa Corani - La Barca – Colomi

12:00 M. - Primera regata: Esteban Echavarría - Sunfish



- Ceremonia de apertura – Estadio Félix Capriles – Cochabamba

7:00 PM. – Inauguración.







DEPORTES