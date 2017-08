Cimarrones sorprendió a Fastbreak y se fue al frente en la final

Cimarrones del Chocó logró una importante victoria en el juego 1 de la final del baloncesto colombiano frente a Fastbreak del Valle por 61-55. De esta manera el equipo chocoano logró ponerse adelante en la serie 1-0 y acabó con una racha de 26 victorias seguidas para el equipo del Valle.

Las claves del triunfo para los locales fueron la excelente defensa junto a la notable actuación en ataque de los venezolanos Jhornan Zamora y José Gregorio Rodríguez que sumaron 16 y 13 puntos, respectivamente.



En la ciudad de Quibdó se vivió una verdadera fiesta con más de 2.200 asistentes que colmaron ‘La Caldera’, el escenario deportivo con mejor ambiente de Colombia no solo en el baloncesto sino también incluyendo los estadios de fútbol del país.



El Coliseo El Jardín de la ciudad de Quibdó estuvo abarrotado para ver el equipo del pueblo, que le respondió a su animada fanaticada con un inicio de ensueño en esta gran final. El ritmo de la chirimía se transmitió desde la tribuna al maderamen y los jugadores del quinteto local salieron con la actitud que merece una final.



Cimarrones arrancó con una racha de 10 a 0 con la que desnudó las falencias del conjunto vallecaucano y le sirvió para tomarse la confianza, que es tan necesaria para una gran final, y sacarse la presión de disputar el encuentro bajo un marco tan imponente.



Los venezolanos Zamora y Rodríguez comandaron el ataque de los Cimarrones que superó a su rival de turno con su energía y ritmo avasallador con el que lograron irse adelante en el primer periodo por 23 a 10.



Este fue el peor cuarto del equipo favorito al título en toda la temporada pues no cuajó en defensa ni en ataque y se vio superado por el ambiente y la intensidad de los locales que acertaron 9 de sus 20 tiros de campo estos primeros diez minutos de juego.



En el segundo periodo se evidenció una mejoría en el costado defensivo para los visitantes pero esto no repercutió en ataque y el aro se mantuvo cerrado para Fastbreak que solo anotó 10 puntos en este periodo para irse abajo al descanso por 35 a 20.



Las palabras de Abimael Palacios hicieron efecto al regresar de descanso y lograron recortar la distancia a 10 puntos en los primeros minutos del tercer periodo pero este fue solo una ilusión y con los ajustes de Cimarrones en defensa volvieron a poner en aprietos a los del Valle que debían encarar el último cuarto 14 puntos abajo (49-35).



Cuando se creía que los diez minutos finales iban a ser un mero trámite, Fastbreak demostró el juego que lo llevó a alcanzar una racha de 26 victorias consecutivas y con una seguidilla de 20 a 4 en los primeros cinco minutos del periodo su pusieron a una posesión de distancia y había un juego nuevo.



Pero después de tanto nadar el equipo vallecaucano se ahogó en la orilla y no pudo alcanzar a su contrincante que fue más inteligente en las posesiones finales y se fue con un triunfo muy importante en la serie que ahora se trasladará a la ciudad de Cali.



Al final del partido la férrea defensa de los chocoanos sobresalió y al permitir solo un 33% de aciertos de campo a su rival se quedaron con el triunfo. Stalin Ortiz apenas pudo anotar 14 puntos y deberá resarcirse en casa si quiere que el equipo de su región se quedé con el título.



El juego 2 de la serie se disputará el viernes 4 de agosto a las 9:10 p.m. en el Coliseo Evangelista Mora de la ciudad de Cali. Además será transmitido por el Canal Telepacífico y RCN HD2 para todo el país.



Con información de oficina de prensa*