Hoffman, líder tras la primera jornada del Masters de Augusta

El estadounidense Charley Hoffman arrancó este jueves en la cima del Masters de Augusta, primer Grand Slam de la temporada de la PGA, ya que los fuertes vientos castigaron a los mejores golfistas del mundo y su favorito Dustin Johnson se retiró lesionado.



Hoffman, de 40 años, terminó con un cartón de 65 golpes, siete bajo el par, en un día de gran drama que vio al número uno del mundo, Johnson, retirarse después de un extraño accidente casero.

Johnson tuvo una seria caída por unas escaleras en la víspera del torneo y, a pesar de aparecer en el campo y practicar su swing antes de su hora de salida programada, decidió que el dolor de una lesión en la espalda le impediría competir en su mejor momento.

"Estoy muy triste que tengo que hacerlo, pero es solo un accidente extraño. Quería probar y jugar, pero no voy a ser capaz de competir. Hice todo lo que he podido para intentar jugar. Me pasé la noche con hielo, calor, hielo", dijo un decepcionado Johnson, que llegó al campo una hora antes del comienzo de su ronda para calentar en la zona de prácticas. Sin embargo, el dolor le obligó a tirar la toalla en el ‘tee’ de salida.

Dustin Johnson (der.) no pudo evitar su decepción al no poder tomar la salida en la primera ronda del Masters de Augusta. Un dolor en la espalda lo marginó del torneo. Foto: Reuters

Hoffman, con un top 10 de fin año, puso en marcha una serie de cuatro birdies para comenzar una ventaja impresionante sobre su compatriota William McGirt.



Lee Westwood, de 43 años, que sigue buscando un título importante después de 75 aperturas, estaba en el tercer lugar con 70 impactos, en un día en que los principales contendientes sufrieron en condiciones difíciles en el campo nacional de Augusta.



El campeón reinante del US Open, Johnson, había sido el favorito después de ganar sus tres aperturas anteriores, pero se lastimó en una caída por las escaleras el miércoles en una casa alquilada.



Sin el número uno del mundo, el segundo clasificado de Irlanda del Norte, Rory McIlroy, y el australiano número tres del mundo, Jason Day, fueron considerados candidatos clave para el título.



Pero la prodigiosa ronda de Hoffman ha hecho olvidar la ausencia del número uno del mundo y de la estrella Tiger Woods, que sigue arrastrando problemas de espalda y tampoco participará por segundo año consecutivo en el Masters de Augusta.



El español Sergio García fue el hispano mejor ubicado al terminar empatado en cuarto lugar con otros siete jugadores.



AFP