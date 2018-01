Cerveceros acuerdan con el lanzador colombiano Ernesto Frieri

El relevista colombiano Ernesto Frieri llegó a un acuerdo de Ligas Menores con los Cerveceros de Milwaukee, además de ser invitado a los entrenamientos de primavera, confirmó este jueves el equipo de las Grandes Ligas de béisbol.



Frieri, un excerrador, llegó a salvar 71 juegos en un lapso de tres temporadas. Pero el colombiano ha lanzado de forma esporádica en las Mayores desde el 2014. Lanzó para los Rays de Tampa Bay en 2015 y después pasó casi todo 2016 en las Ligas Menores.

En la campaña anterior trabajó en seis encuentros para los Rangers de Texas. Cuando estuvo en su mejor momento, Frieri usaba su recta para dominar a los contrarios y acumular ponches. Tiene una relación de 11,5 ponches por cada nueve entradas, aunque desde 2014 no ha abanicado a más de un bateador por salida.



En los entrenamientos, en Miravelle, Arizona, Frieri tendrá la oportunidad de competir por un puesto junto a J.J. Hoover, con quien los Cerveceros también firmaron con invitación al campamento.



El club sumó además a los lanzadores Boone Logan y al mexicano Yovani Gallardo, aunque ambos con contratos de Grandes Ligas.



El lanzador colombiano se presentará en los entrenamientos de primavera para buscar un puesto en la rotación de relevistas.



Durante la temporada baja los Cerveceros han estado fortaleciendo su staff de ‘pitcheo’ con la finalidad de dar pelea en la división central, en la que se encuentran equipos como los Cardenales y los Cachorros.

AFP