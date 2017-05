Cavaliers y Warriors no tienen quién los pare en la NBA

La NBA se ha encargado de entregar un espectáculo renovado todos los años. Sin embargo, recientemente esa forma de descrestar a los fanáticos está en manos de Warriors de Golden State y Cavaliers de Cleveland. Los quintetos liderados por Stephen Curry y LeBron James, respectivamente, se han encargado de mantener una hegemonía y estar por encima de los demás equipos. Hoy son los favoritos para ganar los títulos de conferencia e ir por el anillo de final de temporada.

Luego de sendas temporadas están cerca de volverse a enfrentar en la disputa por el codiciado título. En los play-offs, Warriors sacó con facilidad a Trail Blazers de Portland y a Jazz de Utah: 4-0 les ganó la serie a ambos. El mismo camino recorrió Cavaliers, pues despedazó a Pacers de Indiana y a Raptors de Toronto. Son invencibles y no encuentran rivales.



La leyenda de Spurs de San Antonio, David Robinson, ganador de la NBA en 1999 y 2003 y Jugador Más Valioso en 1995, habló con EL TIEMPO y no paró de elogiar a los dos quintetos que muestran pasos demoledores. Reconoció que son conjuntos muy compenetrados entre sí y que se preparan para ganar el título.



“Han sido unos play-offs increíbles para ambos equipos. Viendo a los dos quintetos se ve cómo juegan juntos y consiguen buenos resultados. Se ha visto con Cavaliers y ni qué decir de Warriors. Sus talentos son verdaderamente fantásticos. A lo largo del año, han estado compenetrados y mostrando buenos resultados. Son los mejores equipos de la temporada. Trabajan para conseguir su objetivo claro que es el título, y eso los convierte en ganadores”, le comentó a este diario.

Stephen Curry (izq.) celebra una anotación. Foto: EFE

En las finales de conferencia, el equipo de Golden State se verá las caras con el maduro Spurs, mientras que los de Cleveland esperan que el juego entre Celtics de Boston y Wizards de Washington defina quién será su próximo rival. Y aunque sus competidores tienen el mérito de llegar a estas instancias, están Curry y James, quienes hacen posible lo imposible y son determinantes para avanzar a la gran final.



“Me ha llamado la atención que los jugadores saben lo que tienen que hacer en el momento oportuno. Eso es necesario para ganar en la NBA. El baloncesto estadounidense se ha transformado y hoy vemos a jugadores como LeBron James que puedan anotar 53 puntos para definir un partido. Y qué te puedo decir de Curry…”, añadió.

LeBron James. Foto: AFP

Los números y estadísticas de Warriors y Spurs son inmejorables. Se dejaron algunos triunfos en la NBA, pero cada vez que pudieron mostraron en el maderamen que son muy equilibrados en su juego. Sin embargo, Robinson no se aventura a nombrar el candidato a ganar el título, pero deja entrever su inclinación por los de Golden State.



“Pienso que… ‘¿me pongo la gorra de mis Spurs o me la quito?’. Mentiras. Si usted vio la fase regular, ahora en los play-offs puede darse cuenta de que lo hecho por Warriors es increíble y les puede dar el título. Pero recordemos lo que pasó el año pasado, cuando fue el mejor equipo, batió récords y no le fue bien en la final. Es verdad que es el equipo más fuerte, pero puedo compararlo como en la NFL, en la que cualquier equipo puede remontar. Esto es lo atractivo de estos play-offs, en los que todo puede pasar”, dijo.



Eso sí, su candidato a ganar el premio del Jugador más Valioso de la Liga (MVP) lo selecciona con el corazón de San Antonio y no hace parte de Warriors ni Cavaliers. “Acá sí me pongo la camiseta de los Spurs. Kawhi Leonard merece el MVP porque es un jugador que veo constantemente y tiene mucha consistencia. Le aporta al equipo tanto ofensiva como defensivamente. Le pueden dar el balón en la mitad de la cancha y él dribla o lanza. Tiene la facilidad de hacer muy seguido cestas de tres puntos.

Definitivamente es un jugador fantástico. Si no se lo dan a él, quedaría conforme con que se lo dieran a Russell Westbrook”, concluyó en espera del espectáculo.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4