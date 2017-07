Caterine Ibargüen se impuso en triple salto en Madrid

La colombiana Caterine Ibargüen, vigente campeona olímpica y mundial de triple salto, se impuso este viernes en esta disciplina en la reunión de atletismo de Madrid, mientras que la española Ruth Beitia, oro en Rio-2016, fue segunda en la prueba de salto de altura.

Ibargüen, que fue progresando en cada uno de sus seis saltos, acabó imponiéndose con un salto de 14,49 metros a la jamaicana Shanieka Ricketts (14,38 m) y a la portuguesa Patricia Mamona (14,13 m).

La saltadora antioqueña, que buscará el próximo mes en Londres un tercer oro mundial consecutivo, que uniría a su título de Rio-2016, tiene una mejor marca este año de 14,78 metros, conseguida en Roma en junio. Beitia, campeona olímpica de salto de altura en los Juegos de Rio de Janeiro, sólo pudo ser segunda con un salto de 1,94 m, por detrás de la ganadora, la estadounidense Inika McPherson (1,96 m).

Otra de las grandes atracciones de la competición, el vallista cubano nacionalizado español Orlando Ortega, no pudo completar la carrera de los 110 m vallas. El subcampeón olímpico de la disciplina en Rio de Janeiro acabó abandonando tras tropezar con la segunda valla y no lograr luego recuperarse.



La carrera la acabó ganando el jamaicano Andrew Riley, seguido por el húngaro Balazs Baji y el estadounidense Aaron Mallet. El campeón del mundo de lanzamiento de martillo, el polaco Pawel Fajdek no tuvo ningún problema para imponerse en esta prueba en Madrid, con un mejor lanzamiento de 80,82 m.