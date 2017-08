Ibargüen entregó su corona: tercera en la final de la Liga de Diamante

Caterine Ibargüen no pudo retener su corona en el salto triple de la Liga de Diamante, luego de quedar en el tercer puesto de la final, con un registro de 14,48. La ganadora fue la kazaja Olga Rypakova, con un salto de 14,55.

La competencia, que comenzó en medio de una temperatura muy baja luego de una tímida lluvia que cayó en Zúrich, tuvo un duelo imperdible desde el primer momento. La kazaja Olga Rypakova se llevó la primera manga con un registro de 14,48, seguida de la colombiana Ibargüen, quien registró 14,13. La venezolana Yulimar Rojas, quien creía las había superado, tuvo un salto nulo.



Para el segundo salto, ninguna de las competidoras logró superar sus primeros registros, salvo Rojas, quien se metió en el segundo lugar con 14,24. Ibargüen no encontraba sus mejores movimientos y se quedaba en 14,11. Rypakova seguía al mando.

Yulimar Rojas, atleta venezolana. Foto: EFE

La guerra por ser la campeona de la Liga de Diamante aumentó en el tercer intento de las competidoras. Rypakova no pudo superar su mejor registro y se quedó en 14,03, pero ya veía como Ibargüen quedaba a un centímetro de la kazaja (14,47), mientras Rojas se superaba y llegaba a 14,43.



Pero Rypakova no quería ser la reina del salto triple en la Liga de Diamante. La kazaja no quería estar a la sombra de Ibargüen y Rojas. Para su cuarto intento superó su marca y le metió presión a sus oponentes con un salto de 14,55. La colombiana y venezolana registraron 14,22 y 14,20, respectivamente.

Caterine Ibargüen, atleta colombiana. Foto: Reuters

Para Ibargüen las cosas no estaban fáciles y menos cuando en su quinto intento no superaba su mejor marca y se quedaba en 14,46. Rojas le sacaba el segundo puesto de la final al saltar 14,52 centímetros. Rypakova seguía liderando y todo quedaba para el último salto.



Finalmente, la colombiana no logró superar ni a la kazaja ni a la venezolana y quedó en el tercer lugar. Mal balance para Ibargüen, quien perdió sus coronas en el Mundial de Atletismo y la Liga Diamante.



DEPORTES