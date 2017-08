Ibargüen recibió la medalla de plata que ganó en el Mundial de Londres

La atleta colombiana Caterine Ibargüen y la venezolana Yulimar Roja recibieron las medallas de plata y oro, respectivamente, de la competición del salto triple del Mundial de Atletismo de Londres 2017.

Rojas, de 21 años, se santiguó y miró al cielo cuando subió el podio, antes de escuchar el himno nacional venezolano, que por primera vez en la historia es interpretado en unos campeonatos del mundo de atletismo.

Podio del salto triple femenino del Mundial de Atletismo. Foto: EFE

Junto a Rojas e Ibargüen subió al podio, como tercera, la kazaja Olga Rypakova.



La batalla por el título se resolvió este lunes por solo dos centímetros: Rojas saltó 14,91 e Ibargüen 14,89.



"Estoy tranquila. Me hubiera gustado que me siguieran llamando campeona mundial, pero di lo mejor de mí. Me voy super contenta, no me guardé nada para el mañana. Y ahora toca seguir trabajando", aseguró Ibargüen tras finalizar la competencia el lunes.



EFE