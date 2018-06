Ibargüen ganó en París y domina salto triple de la Liga de Diamante

La atleta colombiana Caterine Ibargüen se impuso, este sábado, en el salto triple de la Liga de Diamante, válida que se llevó a cabo en París, con lo que no solo se ratificó en el liderato de la prueba, sino que les aumentó a sus rivales la diferencia en la general.

El mejor salto de Ibargüen, de 14 metros 83 centímetros lo realizó en el tercer intento de una competencia que no fue tan reñida, pues sus rivales no la pusieron contra las cuerdas.



En el primer salto, la colombiana logró un registro de 14,41 m, luego, marcó 14,38, después realizó su mejor figuración con 14,83, en el cuarto intento los jueces anotaron 14,23, el quinto no fue bueno, 14,36 y cerró su participación con 14,72 m.



La segunda casilla en la jornada fue para la jamaiquina Kimberly Williams, con 14,56 m, mientras que en la tercera posición quedó la estadounidense Tori Franklin, con 14,49 m.



De esta forma, Caterine Ibargüen lidera la clasificación general con 24 unidades. La sigue Williams con 19 unidades, tercera es Shanieka Rickets con 16, mientras que Franklin es cuarta con 13 puntos.



La próxima válida de la Liga de Diamante se llevará a cabo el 13 de julio en Rabat y luego luchará por la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de Barranquilla.



