Caterine Ibargüen ganó el salto triple en liga de Diamante de Shanghai

Buen arranque la de la colombiana Caterine Ibargüen, tras su victoria en el salto triple de laLiga de Diamante, que se llevó a cabo este sábado en Shanghai (China), con marca de 14 metros 80 centímetros.

Ibargüen se impuso con ese registro, el mejor de la temporada y dejó en el segundo lugar a la jamaiquina Shanieka Ricketts, que hizo 14,55, mientras que Kimberly Williams fue tercera con 14,35.



La deportista nacional, en su primer intento, consiguió 14,21 m y en el segundo, 14,38 m, para ratificar su primer puesto.



Con 14,66 c, Ibargüen terminó la primera parte de la competencia siendo líder, y de ahí en adelante, en la final, nadie la superó.



En el cuarto saltó obtuvo 14,45 c, en el quinto, 14,57 m y el último registro fue de 14,80, la mejor de la jornada.



Es la tercera oportunidad en la que la colombiana gana en Shanghai, pues lo hizo en el 2013 con 14,69 y en el 2015 con 14,85.



En esta reunión de China no estuvieron la venezolana Yulimar Rojas ni la kazaja Olga Ripakova, sus dos grandes rivales.



Su actuación en China era la segunda salida de esta temporada de Ibargüen, quien ganó el Grand Prix Ximena Restrepo en Medellín con un salto de 14,54 c.

El 7 de junio, en Oslo (Noruega), será la próxima parada del salto triple de damas en la Liga de Diamante.



REDACCIÓN DEPORTES