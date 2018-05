Caterine Ibargüen, a la reconquista de la Liga de Diamante

La reina del salto triple colombiano, Caterine Ibargüen, regresa a la escena internacional con la firme intención de volver a imperar en todas las competencias en las que participe y retornar al trono, luego de que el año pasado la venezolana Yulimar Rojas le ganara los títulos del Mundial de Londres y la Liga de Diamante.

Ibargüen estará compitiendo este sábado madrugada en la segunda parada de la Liga de Diamante, que se disputará en Shanghái (China), en la que será su primera gran prueba del año. Tiene la victoria entre ceja y ceja.



En la Liga de Diamante, la atleta antioqueña tiene 29 triunfos. Además, Ibargüen ya sabe lo que es ganar en Shanghái. Allí se impuso en el 2013 con una marca de 14,69 metros y en el 2015, con 14,85 metros.



Su mejor marca es 15,31 metros y ninguna de sus rivales de este sábado ha logrado superar los 15 metros de marca personal.



La medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro es la gran favorita para esta válida, porque sus principales oponentes no estarán en competencia: La venezolana Yulimar Rojas y la kazaja Olga Rypakova. Solamente le pondrá problemas la jamaiquina Kimberly Williams.



La última prueba de Ibargüen el año pasado se dio en la final del salto triple de la Liga de Diamante, que se disputó en Zúrich (Suiza). En aquella oportunidad quedó en el tercer puesto, al perder con Rypakova, primera, y con Rojas, segunda.

La colombiana logró una marca de 14,48 metros, a siete centímetros de la competidora kazaja.

Abrió el año con triunfo

Ibargüen este año únicamente ha competido una vez, ganó el salto triple en el Grand Prix Ximena Restrepo con marca de 14 metros 54 centímetros.



“Estoy muy tranquila y contenta con este inicio. La verdad, la presión me la pongo yo, porque soy mi rival, así que salgo satisfecha con el nivel técnico que se vio en la competencia y este resultado me motiva para los desafíos de la temporada”, dijo en aquella oportunidad la antioqueña.



Caterine tuvo algunos problemas físicos, pero de a poco se fue recuperando y de a poco va a ir mejorando su nivel para los grandes objetivos de la temporada.

“A este nivel técnico casi siempre sufrimos de molestias, pero eso se tiene que mejorar psicológicamente. Estoy tranquila y le pido a Dios que me deje ejecutar mis saltos y seguir disfrutando de este deporte”, añadió la colombiana.



Este año su meta es la Liga de Diamante y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, pero su principal objetivo será recuperar el trono que perdió el año pasado.



DEPORTES