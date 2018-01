Camilo Aguado vuelve a meterse en la lucha por el título del LAAC 2018

Después del momento que le dañó la ronda el domingo y lo sacó de los primeros lugares del Latin America Amateur Championship, Camilo Aguado trató de desahogarse. Llegó a donde estaban sus padres, les contó lo que pasó y comenzó a preparar la jornada del lunes. “Dormí bien, dormí tranquilo. Ya tenía que pensar en lo que viene”, explicó.

Tenía que dejar atrás el error que le arruinó el día. Y lo hizo. Este lunes jugó muy cómodo, entregó una tarjeta de 68 golpes, tres bajo par, y con un acumulado de 211 impactos, dos bajo par, quedó a dos de los líderes. Otra vez, está en la lucha por el título del certamen, que se juega en el Prince of Wales Country Club de Santiago de Chile y que entrega, para el ganador, un cupo directo al Masters, el US Amateur y el British Amateur, además de casillas para las rondas finales de clasificación al US Open y al Abierto Británico.



Aguado, de 23 años, nació en Bogotá, pero desde muy pequeño se fue a México, a donde fue trasladado su padre por motivos de trabajo. En ese país se hizo golfista, aunque ya había representado a Colombia: hizo parte del equipo que ganó la Copa Andes en 2015.

Con un acento más mexicano que rolo, Aguado explicó lo que le pasó en el hoyo 16 de la ronda del domingo, que lo sacó de la punta.



“Hice el tiro de salida, el marcador marca mi bola y ya. Yo llegué a donde estaba la bola, la reviso y veo que está marcada a ambos lados como Titleist 4. Le había hecho una línea negra para marcarla, pero no se veía. Me dije que debía estar abajo, apoyada en el pasto. Luego vi las bolas de mis dos compañeros, estaban más o menos a la misma distancia, entonces dije ‘esta es mi bola’. Noté que como 20 yardas adelante había otra bola. Di el segundo tiro y el marcador nos dice ‘llévense esta bola’. Me acerco a esa segunda bola que estaba ahí y resultó ser la mía. No sabemos de dónde salió la otra. Terminé pegándole a otra Titleist 4, que seguramente cayó del hoyo 14 y nadie reclamó. Es muy raro que una bola esté en un torneo de estos en la mitad de un fairway”, dijo Aguado.



Ese error, que le costó dos golpes de penalización y le convirtió un bogey en un triple bogey, le afectó el resto del juego ese día. “Quise atacar las banderas en hoyos donde no podía hacerlo y terminé haciendo bogeys también en los dos últimos hoyos”, explicó.



Aguado es el mejor de los seis colombianos que sobreviven en el torneo, pero no el único con opciones. Carlos Ardila y Pablo Torres están con -1, a tres del puntero, el mexicano Álvaro Ortiz, y a dos de los favoritos, los chilenos Joaquín Niemann y Toto Gana, al igual que el argentino Jaime López Rivarola.

“No voy a estar en los últimos grupos. Si puedo volver a empezar bien, puedo meter un poquito de presión. Cuando empecé a jugar el torneo me dije que debía tener chances de ganar cuando faltaran nueve hoyos. Acá quedan 18 y aún hay opción. Veremos quién responde mejor”, expresó Aguado acerca de su estrategia para el último día.



El mexicano Ortiz (hermano de Carlos, jugador que llegó hace un par de años al PGA Tour y que hoy está en el web.com) saldrá para la última jornada como líder, con un golpe de ventaja. Los dos candidatos chilenos, Gana y Neimann, sufrieron con los últimos hoyos de la cancha y saldrán para los últimos 18 a buscar una remontada.



“La cancha pudo tener partes complicadas, pero no pude acertar tantos fairways como antes y cuando logré meterla a green, no pude hacer los putts que necesitaba”, dijo Niemann, número uno en la clasificación mundial amateur.



El golf da revanchas. Aguado cometió un error que pudo costarle el torneo, pero aún está en la pelea. Faltan 18 hoyos y hay muchas cosas en juego. La tranquilidad que tuvo para jugar este lunes será clave para el remate.

José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

Santaigo de Chile

En twitter: @josasc

*Invitado por el LAAC