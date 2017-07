Mariajo Uribe explica los cambios del código de vestimenta del LPGA

Aunque en el US Women’s Open, que se jugó el fin de semana pasado, ya las participantes lo aplicaron, este martes entró oficialmente en vigencia el nuevo código de vestimenta en el LPGA, el principal circuito profesional femenino de golf en el mundo.

La colombiana María José Uribe hizo parte del grupo de jugadoras que llevó a cabo la reforma, que ha tenido algunas críticas, pero también voces a favor.



“Hay muchas compañías que están fabricando pantalones de golf que parecen leggings para hacer ejercicio o sudaderas. Esos no se van a poder usar”, explicó Uribe.

Mariajo señaló que el largo de las faldas es muy similar al que tenía el código antiguo. Pero otras prendas sí cambian. “Algunas jugadoras estaban usando camisetas como si fueran de piyama. Otras, como las que se usan para ir al gimnasio. Esas también quedaron prohibidas. Una de las que usaba ese tipo de camisetas era Michelle Wie. Después, para evitar la multa, se ponía debajo unas mangas. Se pueden usar camisetas sin mangas desde que tengan cuello y no sean muy metidas adelante”, explicó.

María José Uribe, golfista colombiana. Foto: Jaime Moreno / EL TIEMPO



El nuevo código establece un aumento en las multas si las jugadoras no lo cumplen. “Antes era de 150 dólares. Ahora es de 1.000 dólares para la primera vez, y si es reincidente, se va doblando: 2.000, 4.000. Antes las compañías pagaban las multas para que las jugadoras usaran la ropa que está prohibida”, explicó Uribe.



La colombiana aseguró que el cambio de código salió de las propias jugadoras. “Las personas normales no se pondrían esas prendas para jugar golf. Queremos mantener el profesionalismo en nuestro Tour: eso antes no estaba en el código de vestimenta porque a nadie se le ocurría ponérselas, pero la moda va evolucionando”, dijo. “Otra de las razones es que en los campos de golf del mundo, a la gente normal no le van a dejar ponerse eso. Una niña nos ve jugar, llega a su club y le van a decir que se tiene que cambiar porque eso no está permitido”, añadió.



