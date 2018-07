Cambio de categorías, dilema en pesas de Colombia para Olímpicos

La Federación Internacional de Pesas decidió hacer varias modificaciones en las categorías, las que entrarán en acción desde el próximo Mundial en Turkmenistan, del primero al 10 de diciembre, y servirán de clasificación a los Juegos Olímpicos del 2020, por lo que todos los países, incluido Colombia, ha implementado un plan de cambios en sus deportistas.

Las nuevas categorías obligaron a los técnicos y a los atletas a replantear sus entrenamientos, a pensar qué les conviene más, si bajar o subir de peso, con el fin de aspirar a títulos mundiales y medallas olímpicas.



Colombia, con Oswaldo Pinilla al frente del seleccionado nacional, no se ha escapado a eso y con el fin de seguir en la pelea por metales en Tokio, pues buscan lo que más le convenga.



Es cierto que son tres los deportistas en los que están la esperanza de ganar metales en los próximos Olímpicos: Francisco Mosquera, Luis Javier Mosquera y Leidy Solís, sin tocar el tema de Óscar Figueroa, oro en los 62 kilos, que aún no ha definido su futuro, por eso vale la pena analizar lo que puede pasar.



Lo que más le conviene a Francisco es bajar a 61 kilos, pues su categoría, los 62, desaparece y la próxima sería subir a 69 kilos.



“No hemos decidido qué hacer, tal vez lo haremos después de los Juegos Centroamericanos y del Caribe”, le dijo Mosquera a EL TIEMPO.



Francisco fue oro en el arranque y perdió el primer lugar en el envión en los 62 kilos, pero ya debe decidir si baja o si sube, aunque por los rivales que hay en 69 kilos lo mejor es que vaya a 61.



El que no tiene problema es Luis Javier Mosquera, que se recupera de sus dolencias. No tiene conveniente porque de las pocas categorías que se mantuvieron fue la de él, la de 69 kilos, por lo que puede aspirar a ganar medalla, como lo hizo en Río 2016.



Solís, pensando en lo que venía, tomó la determinación de pasar de 69 kilos a 75 kilogramos. Ya ganó tres oros allí en los Juegos Bolivarianos, no fue a los Juegos Suramericanos y en Barranquilla en los Centroamericanos y del Caribe fue oro en envión y perdió el título en el arranque.



“Decidí pasar a 75 porque cada vez es más complicado mantener los 69 kilos, pero me he sentido bien ahí y vamos con todo en busca de una medalla en Tokio, la meta”, precisó la pesista vallecaucana.

Sin embargo, viendo los pesos, las marcas, lo mejor hubiera sido que Solís se quedara en los 69 kilos para tener mucha más oportunidad de pelear un metal en Tokio. Es más, es que los 69 kilos no sufrió ninguna modificación.



Lo cierto es que esta nueva reglamentación obliga a analizar bien lo que se hará en el futuro, no solo está la idea de ganar en el Mundial, sino en los Olímpicos y una determinación mal tomada dará al traste con los objetivos de las pesas colombianas.



Cambios de categoría

Damas

48 kg a 49 kg

53 kg a 55 kg

58 kg a 59 kg

63 kg a 64 kg

69 kg no tiene problema

76 kg a 76 kg

+75 kg sigue igual



Varones

56 kg a 61 kg

62 kg a 67 kg

69 kg a 73 kg

77 kg a 81 kg

85 kg sigue igual

94 kg a 96 kg

105 kg a 106 kg

+105 kg a 106 kg



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel