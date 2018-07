Betesfa Getahun ganó la Media Maratón de Bogotá

Este domingo 29 de Julio se corrió la versión 19 de la Media maratón de Bogotá, el etiope Betesfa Getahun, de 19 años, se coronó con la carrera con un tiempo de 1 hora, 5 minutos y 8 segundos, por encima de Feyisa Lilesa y Dickson Chumba.



Netsanet Gudeta, también etiope, venció con un tiempo de 1 hora, 11 minutos y 34 seundos. La africana derrotó a Brigid Kosgei y a Degitu Azimeraw, segunda y tercera respectivamente.

El atleta etiope, Betesfa Getahun, aseguró al término de la competencia, "Fue un clima muy dificil. La altitud complicaba todas las cosas. Además, el calor influyó mucho".

Por su parte la vencedora en damas comentó tras la prueba, "Me sentí bien. Fue una carrera muy difícil. Estar de primera y no tener a nadie cerca me motivo. Al no ver hombres cerca hizo que fuera más fuerte", comentó Gudeta.

La prueba

Los favoritos de la competencia tomaron la delantera desde el comienzo, nueve africanos y un latinoamericano se posicionaron en la punta de la carrera. El público capitalino se hizo ver y mostró el apoyo para los corredores.



La lucha por la punta era fuerte, el grupo de varios competidores deja entrever que es muy difícil que alguno tome distancia, el ritmo que llevaban los africanos no cesa.

Betesfa Getahun Foto: Juan Sebastián Navarrete / CEET / CityTv

Cristian Pacheco (Perú), Betesfa Getahun (Etiopía), Musobo (Uganda), Alphonce Simbu (Tanzania), Geay (Tanzania), Chumba (Kenia), Feyisa Lilesa (Etiopia, ganador del año 2017), son algunos de los nombres que lideran la competencia sobre los 44 minutos.



Poco a poco, y sobre los últimos kilómetros, se fue desmembrando el grupo, en la punta los competidores: Lilesa, Musobo, Geay, Betesfa Getahun tomaron la delantera, finalmente el etiope Betesfa se adelantó y se hizo inalcanzable en los últimos tres mil metros.

En damas

La favorita de la prueba en la rama élite femenina Netsanet Gudeta, luego de los primeros 25 minutos de carrera se despegó de sus contrincantes, la etiope tomó distancia y se fue en solitario en la punta de carrera.



En los 35 minutos de carrera la líder aventajaba a la numero 81 Degitu Azimeraw por 1 minuto y 40 segundos. La etiope se fue adelante toda la prueba y lideró con un ritmo fuerte.

Netsanet Gudeta Foto: Juan Sebastián Navarrete / CEET / CityTv

La etiope se coronó con un tiempo de 1 hora, 11 minutos y 34 seundos, Gudeta derrotó a Brigid Kosgei y a Degitu Azimeraw, segunda y tercera respectivamente.





