Barranquilla está lista para los Juegos Centroamericanos

No hay ninguna duda de que Barranquilla respira Juegos Centroamericanos y del Caribe. No es sino bajarse del avión y en el mismo aeropuerto lo reciben personas con distintivos de las justas. Y de ahí para adelante, pues ni se diga.

Cada uno de los habitantes está metido de cabeza con los Juegos, es importante reconocer el sentido de pertenencia de los barranquilleros, que están prestos a colaborarse a los ‘extranjeros’ que preguntan para tratarse de ubicar.



El calor es intenso, no solo por la alta temperatura, sino porque a un día de la inauguración se sienten las emociones de las competencias, de las duras luchas por las medallas.



Los taxistas tienen en sus vehículos afiches alusivos a los Juegos y hablan de ellos. Durante el trayecto le cuentan al pasajero la historia de la ciudad y van mostrando los principales sectores de Barranquilla, mientras se llega al destino.



“Nosotros sabemos que debemos mostrarle la cara amable de la ciudad, porque los que los que vienen del exterior a visitarnos se deben llevar buena impresión, además, de Colombia y su gente”, dijo Julio de la Hoz, un taxista.



Barranquilla libra una dura pelea con los arroyos, por eso las vías están colapsadas y la mayoría de veces el trayecto se hace mucho más largo.



“Estamos en eso, vivimos con eso, pero es que cuando uno piensa en las personas que han muerto por culpa de esos arroyos, pues hay que tomarla con calma”, señaló Cristiano Mora, un vendedor ambulante.



Los Juegos Centroamericanos y del Caribe no han comenzado, se inaugurarán este jueves en el estadio Roberto Meléndez, pero desde ya hay ambiente de competitividad, de lucha deportiva.



Los diferentes medio de comunicación del área se sienten como en casa en ‘quilla’ y han hablado muy bien de la gastronomía.



Algunos periodistas ya han tenido la oportunidad de visitar algunos escenarios y han quedado encantados con la infraestructura, aunque en algunos todavía se ven obras.

Bueno, también hay desórdenes, nada es perfecto. La entrega de credenciales no ha sido la más ágil, algunos medios han encontrado tropiezos, pues o no aparecen la fotografía del enviado especial o no corresponden los las letras asignadas para el cubrimiento.



De igual manera, ha hecho falta un manual de ubicación, pues no se ha entregado el instructivo para que los visitantes y la prensa internacional se ubiquen mejor en la ciudad y sepa dónde quedan los escenarios deportivos.



Desde ya, la Policía nacional y la alcaldía de Barranquilla tienen al plan trazado para la ceremonia de inauguración, mañana, a las 8 de la noche en el estadio Metropolitano, en la que se encenderá el pebetero y serán inauguradas las justas, las mismas que Barranquilla se enorgullece en ser la principal sede.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @lisandroabel