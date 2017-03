Baltazar Medina es reelegido presidente del COC

No hubo ninguna sorpresa ayer, en la asamblea del Comité Olímpico Colombiano (COC), y Baltazar Medina seguirá al frente de la entidad tras ser reelegido por cuatro años más.

Medina, que entra a su tercer periodo, venció en las urnas a Juan Fernando Mejía, que buscaba un cambio en el ente deportivo nacional, por 30 votos a favor y 15 en contra.



“Seguimos trabajando. Hay dos retos importantes: seguir posicionándonos en el continente y superar a Cuba y México, al igual que rebasar el número de medallas, o mejorar el color, en los Olímpicos de Tokio 2020”, indicó Medina.



José Luis Echeverri será el primer vicepresidente del COC, luego de imponerse 29-16 a Édgar Iván Ortiz, mientras que la segunda vicepresidencia la obtuvo el exdeportista y medallista olímpico en tiro, Helmut Bellingrodt, con una votación de 31-13 y un voto en blanco, en una cerrada disputa con Alberto Herrera.



“Claro que el proceso que venimos registrando hay que consolidarlo, pero eso no quiere decir que las buenas y nuevas ideas no se tengan en cuenta. Estamos abiertos a estudiarlas y a ponerlas en práctica. Hay que refinar los procesos, y toda propuesta nueva la tendremos en cuenta. Recibimos la confianza por lo que hemos hecho en los dos periodos anteriores”, precisó Medina.



Como secretario fue elegido Ciro Solano, que en las urnas venció 33-12 a Darío Tigreros, en una de las decisiones más esperadas del día. El tesorero será Rafael Lloreda, que le ganó 30-14, con un voto en blanco, a Luis Sánchez, y como vocales quedaron Ana Camacho, Juan Luis Zapata, Pedro Uribe e Irma Ruiz.



El grupo que buscaba el cambio se quedó con un solo escaño en el nuevo comité, el que consiguió Ruiz en una vocalía; de resto, perdieron en todas las confrontaciones.

“Seguiré en el deporte porque es lo mío. Deseo que el nuevo comité ejecutivo lleve al exterior a los deportistas para que tengan más fogueo. Me siento satisfecho porque hice la tarea”, precisó Mejía.



Y agregó: “Hay que brindarle al deporte colombiano la categoría que se merece y estaré dispuesto a ayudar”.



En el cargo de fiscal fue elegido Élder Navarro, y el fiscal suplente será Javier Vergara.



DEPORTES