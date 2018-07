La natación colombiana superó lo del 2014, Arcila, la mejor

Han llegado a su fin las competencias de la natación carreras de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en las que la delegación colombiana logró siete medallas de oro, aumentando en uno el botín del 2014 en Veracruz (México).

El balance se podría decir es bueno, superó lo hecho hace cuatro años,

La nota importante fue la actuación de Isabella Arcila, que sigue progresando, pues ella le dio a Colombia más del 50 por ciento de la medallería de oro, tras sus victorias en losx 50 y 100 metros espalda, y 50 y 100 metros libre.

De esta forma, Arcilla llegó a 11 medallas doradas en este ciclo olímpico, pues consiguió cuatro en los Juegos Bolivarianos, tres en los Juegos Suramericanos y tres en los Centroamericanos y del Caribe.



“Como lo he dicho, me siento feliz, ser la multimedallista colombiana en este ciclo olímpico, en Bolivarianos, Suramericanos y ahora en Barranquilla me tiene más que satisfecha. Ahora, quiero preparar bien los Juegos Panamericanos de Lima (Perú), el año que viene”, dijo Arcila.



El otro metal fue para Ómar Pinzón, en los 100 metros espalda y Jorge Murillo hizo lo mismo, pero en la competencia de los 100 metros pecho.

Ahora se mira a los Juegos Panamericanos, un escalón importante en el ciclo. Arcila puede conseguir un metal, sus tiempos lo dicen, pero en varones las aspiraciones no son las mejores.



Los clavados también terminó y solo Diana Pineda, en el trampolín de un metro, fue la única que subió al primer cajón del podio. Hace 4 años, en México, los saltos le dieron a la delegación colombiana dos oros.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

@lisandroabel