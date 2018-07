Colombia pisa muy duro en el arranque de los Centroamericanos

“Mija, no vaya más a pesas, usted es muy flaca y no sirve para eso”, le decía Carmen Segura a su hija, quien en medio de ‘pelas’ y regaños no le importaba lo que su mamá le pedía y se iba a entrenar al gimnasio.

Esos regaños los recordó este viernes Ana Iris Segura, de 27 años, que fue la gran figura de la delegación colombiana en el primer día de competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras colgarse dos medallas de oro en la halterofilia, que le daba el liderato parcial a la delegación por delante de México.



“Ella me regañaba, me decía que no podía levantar esos pesos, pero me escapaba”, recordó Ana Iris, quien con 81 kilos ganó el arranque y con 97 se impuso en el envión, en la categoría de los 48 kilos de las pesas.



Alentada por su novio, el también pesista Wálter Beleño y por sus compañeros de la Selección, Ana, que nació en Tuluá (Valle) y que terminó el bachillerato en el Liceo Moderno de esa población, subió a la tarima en busca de la gloria, la que llegó con dos metales dorados y dos marcas para las justas.



Fui muy recochera, mantenía en la oficina de la coordinación del colegio porque no me aguantaban, es que me gustaban más las pesas que el estudio y eso se lo debo a Kelly Yaneht mi hermana, porque fue la primera de la familia en practicar este deporte”, señaló Ana Iris, mientras que enroscaba su cabello rizado, el que cuida a punta de rinse.



Su victoria contrastó el trago agridulce de Francisco Mosquera en los 62 kilos. El paisa ganó con autoridad en arranque con 132 kilos, pero perdió el envión, su fuerte, con el mexicano Antonio Vásquez, en la soRpresa del día, pues se contaban con los dos oros del papá del pequeño Frank Alexánder, de 3 años, quien lo alentó desde la tribuna.



Colombia logró cuatro oros en las pesas, tras el triunfo en el envión de Carlos Berna en los 56 kilos, quien levantó la palanqueta con 154 kilos y ganó minutos después de haber perdido el oro por un kilo y a manos del dominicano Luis García.



“Vinimos a esto, a ganar, y lo hicimos. El envión es mi fuerte y lo pude comprobar”, dijo Berna, mientras veía cómo a Mosquera se le escapaba el 50 por ciento del botín.

Oro a puro pedal

En la mañana de este viernes, el ciclismo aportó un oro, dos platas y un bronce. Mientras en Barranquilla los pesistas se alistaban para ir al coliseo Chelo de Castro de la Universidad del Atlántico, en Cali, los ciclistas hacían su agosto en las competencias de la contrarreloj individual. El oro corrió por cuenta de Rodrigo Contreras pulverizó el reloj, volvió añicos a sus rivales y se quedó con el oro, luego de recorrer 31 kilómetros, con tiempo de 39 minutos 4 segundos.



“Feliz por este ciclo perfecto. La verdad, es que lo hemos hecho bien con Wálter Vargas y eso nos tiene mucho más que tranquilos”, le dijo Contreras a EL TIEMPO, quien movió durante la mayor parte del recorrido un plato de 55 dientes y un piñón de 11.



El corredor del equipo EPM, nacido el 2 de junio de 1994 en Villapinzón (Cundinamarca), dejó con la medalla de plata a su compatriota, Wálter Vargas, y con el bronce al cubano Pedro Portuondo.



“Es muy satisfactorio saber que hemos dominado las contrarreloj, lo que quiere decir que con Vargas nos consolidamos”, señaló Contreras.



En damas, la plata y el bronce fueron para las colombianas Ana Sanabria y Sérika Gulumá, que fueron derrotadas por la cubana Arlenis Sierra, primero oro de las justas con guarismo de 28 min 8 s.



También ajustaron oros en su cuenta personal la clavadista Diana Pineda en trampolín de un metro y Andrea Ramírez, en los 46 kg del taekwondo.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial

Barranquilla

En Twitter: @lisandroabel​