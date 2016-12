Autoridades rusas reconocen por primera vez "conspiración de dopaje"

Las autoridades rusas reconocieron por primera vez que en su país se llevó a cabo una conspiración de dopaje, que posteriormente sacudió el mundo del deporte, informó este martes el diario The New York Times.



"Fue una conspiración institucional", dijo la directora general de la agencia antidopaje rusa, Anna Antseliovich, en un artículo escrito por el periódico desde Moscú.



La dirigente y otros entrevistados negaron, en cambio, que el esquema estuviera "esponsorizado por el Estado", y aseguraron que las personas más importantes del gobierno no sabían nada. El investigador Richard McLaren afirmó el 9 de diciembre en un nuevo informe para la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que más de 1.000 atletas rusos de una treintena de disciplinas formaron parte de un plan orquestado por el Ministerio de



Deportes para consumir sustancias prohibidas en los Juegos Olímpicos de Sochi-2014, Londres-2012 y otros acontecimientos mundiales.



El ministro de Deportes, Vitali Mutko, dijo a la agencia de información rusa TASS el mismo 9 de diciembre que no se probó la existencia de una "conspiración constitucional". Las primeras revelaciones del informe McLaren provocaron la exclusión de importantes deportistas rusos de competiciones internacionales como los juegos de Rio-2016.



