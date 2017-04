Autor del informe Mclaren, frustrado ante la respuesta del deporte

El abogado canadiense Richard Mclaren, autor del informe sobre el dopaje que lleva su nombre, mostró este miércoles en Berlín su "frustración" ante la escasa respuesta del mundo del deporte a su investigación, que desveló un sistemático dopaje en Rusia con la participación de instituciones estatales.

Mclaren mostró su decepción ante la Comisión de Deportes del Parlamento alemán, que le invitó a una sesión para analizar las repercusiones del informe que realizó por encargo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y, según el cual, más de 1.000 deportistas olímpicos rusos se vieron implicados o se beneficiaron de manipulaciones para ocultar sus positivos entre 2011 y 2015.



"Hasta ahora no me he pronunciado sobre cómo debería reaccionar el deporte internacional. Pero cada vez me frustra más lo que pasa", señaló Mclaren, quien subrayó la necesidad de que dar "pasos concretos" para ir a las "raíces" del problema del dopaje.



Según señaló, tras presentar el pasado diciembre la segunda parte de su investigación, se desanimó al ver la respuesta del Comité Olímpico Internacional (COI) y la AMA y se preguntó si hay verdadera voluntad de reforma.



Junto a él estaba sentado en la comisión el director general del COI, Christophe De Kepper, quien defendió el trabajo de este organismo y la creación de dos comisiones para investigar quién estaba tras las manipulaciones de las pruebas, su alcance y las prácticas durante los Juegos de Invierno de Sochi (Rusia).



El objetivo es contar con las conclusiones de esas comisiones antes de los Juegos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur, febrero de 2018). También defendió los pasos dados hasta el momento por Benjamin Cohen, director de la Oficina regional europea y de las relaciones con las federaciones internacionales de la AMA, quien puso como ejemplo la puesta en marcha de un programa para recibir de forma anónima pistas de informantes que quieran denunciar manipulaciones.



La presidenta de la Agencia Nacional de Antidopaje de Alemania (NADA), Andrea Gotzmann, recordó que el informe Mclaren reveló "el mayor escándalo del dopaje internacional" y subrayó que sus principales víctimas son los atletas que compiten limpios.



Gotzmann subrayó la necesidad de reformas en la AMA para evitar conflictos de intereses y presiones y garantizar su profesionalidad.



EFE