Colombia sigue de segunda y México domina los Juegos

La cuarta jornada de competencias de los Juegos Centroamericanos y del Caribe dejó a México como líder de la tabla de metales, con un segundo lugar de Colombia y Cuba, mientras que Cuba se acercó seriamente.

La delegación nacional obtuvo nueve metales dorados, con lo que llegó a 27, por 32 de los mexicanos y Cuba llegó a 18. La cosecha la comenzó las pesas, con los títulos de Nathalia Llamosa, en arranque 63 kg, y Hugo Montes, también en el primer movimiento de los 77 kilos.



“Haberme retirado del deporte cinco años me ha pasado factura, pero no es hora de lamentos”, dijo Montes.



En la pileta se jugaron varias medallas, pero lo importante fue el tercer oro de Isabella Arcila, que se impuso en los 100 metros libre. La nadadora ya había ganado en 50 y 100 metros espalda. Ómar Pinzón también figuró al imponerse en los 100 metros espalda, con tiempo de 54 segundos 88 centésimas, nueva marca para las justas. “Me gustó haber ganado, lo esperaba y me siento cómodo con la victoria”, señaló el bogotano.



En el patinódromo, los colombianos recuperaron terreno y con Johana Vineros, que también ajustó su tercer oro, sumó un metal más en los 10.000 puntos, al igual que Álex Cujavante, que en varones se impuso en la misma competencia. Kerstinck Sarmiento fue oro en 500 m y Edwin Estrada lo hizo en varones.



“Ya llevo tres oros y me alegra sentir esta felicidad inmensa. Hemos ido por el camino correcto y esperamos ganar más”, precisó Viveros.



En el último oro del día, Miguel Ángel Rodríguez se impuso en la final del squash individual.



La gimnasia femenina, Cuba obtuvo el primer lugar en equipos y en individual con Marva Vidiaux. José Cobas, en -74 kg, Glienys Castillo, en -62, y Rafael Alba, en -87, ganaron en el taekwondo.



Marlies Mejía ganó el scratch en el ciclismo de pista en Cali y en las pesas Marina Rodríguez se impuso en el envión de los 63 kilos, mientras que Adriel La O García se colgó el oro en envión de los 77 kg. Anisley García ganó la plataforma de 10 m de los clavados. En el remo, se impusieron en doble par de remos cortos y largos y con Yariulvis Cobas ganaron en un par de remos cortos. En tenis de mesa ganó en equipos masculino para un buen repunte.



México aumentó su botín con oros en ecuestre equipos y prueba individual con José Triana, dos en remo, con Alexis López en ligero y Kenya Lechuga en el remo. Taekwondo siguió aportando con el poomsae mixto. Fue oro el relevo femenino del pentatlón moderno.



En natación, los ‘manitos’ fue oro en 400 m combinado con Ricardo Vargas, y en el 4x200 relevo libre damas. Daniel Urquiza, Gabriela Martínez y el equipo de 50 m pistola femenino fueron los títulos en el tiro deportivo, en una jornada que les sirvió para seguir en el primer lugar de la tabla de metales, seguidos por Colombia y Cuba, que repuntó este domingo.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @lisandroabel