Una villa para todos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

En toda competencia del ciclo olímpico, bueno, en las de grandes ligas, la Villa de los deportistas es un tema que hay que tocar y en Barranquilla la casa de los atletas que toman parte en los Juegos centroamericanos y del Caribe está ubicada en la Alameda del Río, por la avenida Circunvalar.

Allí, 50 bloques de apartamentos, albergan a los 5.339 deportistas que toman parte en las justas deportistas. Allí, se habla un solo idioma, el del deporte, en el que la amistad es lo más preciado, mientras que la rivalidad y el objetivo de derrotar a tu contrincante se queda en los campos de juego.



“Es una ciudad dentro de los Juegos. Acá nos reunimos todos los atletas en una sola casa, nos divertimos, hablamos, en fin, es una buena oportunidad para hacer amistad, no solo para vivir por un corto tiempo”, dijo la boxeadora colombiana, Jéssica Caicedo.



Es un barrio. Los apartamentos no son amplios, hay zonas verdes, un supermercado, la zona de medicina y primeros auxilios, baños públicos, salones de diversión, zona de wifi y el inmenso comedor.



“Está bien organizada, la comida es deliciosa, es súper la organización. No tengo ninguna queja, porque estamos como en familia. Nos ha servido para conocernos más y compartir con otros países”, señaló la karateka colombiana, Paula Ruiz.

La delegación colombiana tiene varios bloques y allí, en un primer piso, está la oficina de la misión.

La villa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Foto: Archivo EL TIEMPO

Además, hay salones que se adecuaron para la parte médica, masaje y recuperación.

En las paredes de cada edificio hay afiches con mensajes de superación, frases positivas que han emitido los mismos atletas.



“Soy muy feliz por mi deporte, porque este, me enseñó a ser un gran atleta y gran persona”, una de las frases destacadas del gimnasta colombiano Jossimar Calvo, que está impresa con una foto suya en un ejercicio de competencia.

La villa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Foto: Archivo EL TIEMPO

A la entrada del edificio principal de la delegación nacional está ubicado el tablero de medallería, que se actualiza cada vez que se entrega una medalla.



Los atletas están felices con el restaurante, hay comida variada, para todos los gustos, y un buen sitio para compartir el desayuno, el almuerzo y la comida.



La zona del comedor es bastante cómoda. Los alimentos estén bien, esa una zona aseada y la atención es perfecta, nada que enviarles a otras villas olímpicas”, precisó la pesista venezolana, Luzleidy Figueroa.



“Ha sido algo muy bonito. Los atletas se han comportado de forma excelente. Hemos atendido buenos a los nacionales y extranjeros. No hemos tenido ningún problema y nos hemos sentido a gusto”, señaló Eduvines Solano, una de las personas encargadas de ubicar las zonas de alimentación en el restaurante.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO

Barranquilla

En twitter: @lisandroabel