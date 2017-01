Loeb sigue primero en autos y Barreda llega al liderato en motos

El francés Sebastien Loeb (Peugeot) continúa líder en coches tras finalizar este miércoles tercero en la tercera etapa del Dakar, por detrás de su compatriota Stéphane Peterhansel (Peugeot) y del español Carlos Sainz (Peugeot), mientras que el español Joan Barreda (Honda) ganó en motos y lidera la general.

El catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) tuvo serios problemas y llegó a 2h 17:38 de Peterhansel, lo que le hunde en la general y lo deja casi fuera de la pelea por este Dakar en apenas tres jornadas.

"No hemos atacado a tope pero hemos rodado ligeros toda la jornada. No hemos perdido tiempo porque no hemos cometido errores. Lo interesante para nosotros hoy es que se ha producido una ventaja con nuestros rivales", dijo Peterhansel, que se impuso con un tiempo de 4h 18:17, 1:54 minutos delante de Sainz y 3:08 de Loeb.

El sudafricano Giniel de Villiers (Toyota) también tuvo complicaciones y llegó a 46:23 minutos de Peterhansel.

Toda la espectativa del equipo Toyota está ahora en el español Nani Roma, que este miércoles terminó a 13:16 minutos del francés. "Somos conscientes de que no hemos marcado el mejor tiempo. Lo fundamental es que sigamos en la pelea, que no nos descolguemos. En general podemos estar contentos", analizó Loeb, que lidera la general con 6h 54:56 horas, seguido de cerca por Sainz a 42 segundos y Peterhansel a 4:18 minutos.

El finlandés Mikko Hirvonen (Mini) es cuarto a 9:38 minutos y Roma es quinto a 13:04. Al-Attiyah, ganador del Dakar en 2011 y 2015, segundo en 2010 y 2016 y tercero en 2014, quedó a 2h 14:58 de Loeb.

Además, el piloto español Xavier Pons (Ford) abandonó hoy el Dakar al no poder reparar su coche tras el accidente sufrido el martes.

La tercer etapa, que se corrió en el norte argentino, unió la ciudad de San Miguel de Tucumán con la de San Salvador de Jujuy, atravesando la provincia de Salta con un trayecto de 780 kilómetros, 364 de ellos cronometrados, separados en dos partes.

En motos, Barreda arrasó y se quedó con la tercera etapa y el liderato en la general al sacarle más de 13 minutos a sus competidores, aunque luego fue penalizado con un minuto de tiempo extra.

El piloto español marcó un tiempo de 4h 22:41, pero con la penalización queda en 4h 23:41. "Las primeras etapas salieron bien, era el principio del rally. Ha salido todo como esperábamos, o quizás aún un poco mejor. Es algo que hemos buscado y trabajamos mucho para esto", dijo Barreda al llegar al campamento.

Le siguieron el británico Sam Sunderland (KTM) a 12:29 minutos, el francés Alexandre Pierre (Husqvarna) a 15:30, el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) a 16:02 y el portugués Paulo Gonçalves (Honda) a 16:20.

"Ha sido una etapa rápida en la que hemos cogido mucha altitud. Se nota cuando uno rueda a más de 4.000 metros, el cuerpo no responde de la misma manera. Reconozco que no ha sido un buen día para mí. He perdido tiempo pero estoy contento de haber terminado entre los mejores", sostuvo Quintanilla.

El australiano Toby Price (KTM), que era líder de la general, quedó a 21:51 minutos del piloto español. Con estos resultados, Barreda lidera la general con 7h 36:30, seguido por Sunderland a 10:20 minutos, Goncalves a 13:42, Quintanilla a 14:56 y Price, campeón defensor, a 16:19.

"El balance del día no es muy positivo, pero estamos apenas en la tercera etapa. No se puede ganar un rally liderando la carrera del primer al último día. Todo el mundo tiene derecho a tener un mal día. A mí me ha tocado hoy y espero que no me vuelva a ocurrir", dijo Price.

En quads, el argentino Gastón González ganó la etapa y el liderato con un tiempo de 5h 58:39, seguido por el chileno Ignacio Casale a 4:41 minutos y el checo Josef Machacek a 9:56, todos de Yamaha. Casale lidera la general con un tiempo de 9h 58:51, seguido por González a 4:37 minutos y el argentino Pablo Copetti (Yamaha) a 18:06.

El español José Luis Espinosa quedó este miércoles fuera del Dakar por presentarse con retraso al comienzo de etapa por problemas en su quad. "Anoche llegué al campamento gracias a un chico de la organización que me ayudó a empujar el quad los últimos 200 metros. Hoy salía a las 6:05, pero hemos estado cambiando el motor toda la noche y nos hemos retrasado 35 minutos. No nos han dejado salir por 5 minutos", explicó 'El Caballero Negro".

En camiones se impuso el ruso Eduard Nikolaev (Kamaz) en 2h 45:51, seguido por su compatriota Martin Kolomy (Tatra) a 48 segundos y el holandés Tom van Genugten (Iveco) a 1:01 minutos. Kolomy lidera la general con 5h 57:23, seguido por Nikolaev a 33 segundos y el argentino Federico Villagra (Iveco) a 4:40 minutos.

En la cuarta etapa, que se corre este jueves, el Dakar llegará a Bolivia, tras partir de la ciudad de San Salvador de Jujuy y arribar a la de Tupiza, en un trayecto de 521 kilómetros, 426 de ellos cronometrados. El trayecto tiene como principal dificultad las dunas y la altitud, ya que es la primera etapa que se corre casi por completo a alrededor de 3.500 metros sobre el nivel del mar.

EFE