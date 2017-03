Angie Orjuela, tercera en la Maratón de Los Ángeles

Angie Orjuela, del Equipo Porvenir, logró subirse al podio (tercera) de la Maratón de Los Ángeles, para conseguir la mejor figuración de una colombiana en la encopetada prueba norteamericana, y de paso ratificar su clasificación al Campeonato Mundial de Atletismo de Londres, con un tiempo de 2 horas, 36 minutos y 15 segundos.



La bogotana inició la prueba acompañada de un grupo de 8 corredoras de Kenia, Etiopia, y Estados Unidos, quienes pasaron los primeros 5 kilómetros en 18 minutos 29 segundos. Para los 10 kilómetros la keniata Sarah Kiptoo perdía conexión con el lote y así el mismo se redujo a ocho.

Al paso por los 20 kilómetros tan solo eran cuatro las corredoras en contienda, en la lucha por los primeros lugares, ellas eran Angie Orjuela, de Porvenir; Biruktayit Degefa, de Etiopia y las keniatas Hellen Jepkurgat y Jane Kibii. Para los 30 kilómetros la colombiana se ubicada en el tercer puesto con un crono de 1 hora 49 minutos 32 segundos a 57 segundos de la primera, la africana Jepkurgat.

Quería el segundo puesto, pero estoy satisfecha con mi trabajo aquí en Los Ángeles FACEBOOK

TWITTER

Entre los kilómetros 30 y 35 la colombiana entró en dura pugna con la keniata Kibii, por la segunda posición, duelo que ganó la africana por tan solo 6 segundos.



“La prueba tuvo un final durísimo, quería el segundo puesto, pero estoy satisfecha con mi trabajo hoy aquí en Los Ángeles. La carrera empezó lenta, jale durante bastante tiempo porque esperaba un mejor crono, el cual no se dio por lo difícil de la altimetría del recorrido. Es una importante figuración para mi palmares deportivo”, aseguró la colombiana.



El mejor puesto de una nacional, hasta fecha, en Los Ángeles, lo tenía la barranquillera Iglandini Gonzalez en 1996, cuando fue cuarta con tiempo de 2 horas 35 minutos 19 segundos, marca con la cual clasificó a los Juegos Olímpicos de Atlanta y batió el record nacional.



Ahora la corredora Porvenir retornará al país para recuperarse del maratón y alistar la Carrera Allianz 15k, prueba que se realizará el domingo 4 de junio, y luego afrontar la media maratón de Bogotá el domingo 30 de julio.



Arias, top-10 en Nueva York

Kellys Arias, del Equipo Porvenir, finalizó la Media Maratón de New York como la mejor latina al ubicarse en la décima casilla de la prueba, con un tiempo de 1 hora, 12 minutos y 12 segundos.



“El clima fue bastante frio, salí con el lote puntero, pasamos a 3 minutos 34 segundos el primer kilómetro. Luego me ubiqué en un grupo persecutor con atletas americanas, una mexicana y una argentina, pero cada vez mi ritmo era más rápido y eso me sirvió para ser la mejor latina e ingresar en el top 10 de una de las medias maratones del mundo”, afirmó la corredora Porvenir.

Kellys Arias, atleta colombiana. Foto: Cortesía prensa Porvenir

Arias, quien se prepara para la Maratón de Boston en el mes abril, mejoró el crono que había conseguido en el mes de febrero en la Media Maratón de Marugame, Japón, cuando marcó 1 hora 13 minutos 54 segundos, aunque estuvo un minuto por encima de su tope personal el cual está situado en 1 hora 11 minutos 21 segundos, cuarto del ranking permanente del área suramericana en 21k, logrado en el Campeonato Mundial de Media Maratón 2015, realizado en Cardiff, Reino Unido.



La deportista del Equipo Porvenir retornará a Colombia para finalizar su preparación rumbo a la maratón más añeja del mundo que se cumple en Boston.



La Media Maratón de New York fue ganada por la local Molly Huddle con registro de 1 hora 8 minutos 19 segundos, quien logra la victoria por tercera vez consecutiva y el etíope Feyisa Lilesa con guarismo de 1 hora 4 segundos.



Con información de oficina de prensa*