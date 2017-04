Andrea Álvarez, la estrella fugaz del taekwondo colombiano

Un ataque cardiaco apagó una de las estrellas del taekwondo colombiano. Atrás quedaron el título de campeona mundial y los sueños de una deportista que se destacaba a nivel nacional e internacional. Andrea Álvarez Arroyave, con tan solo 24 años, dijo adiós en la tarde del pasado miércoles 12 de abril.

“Deja un gran vacío para la Federación Colombiana de Taekwondo. Estamos consternados con la noticia; es para nosotros la pérdida de una amiga, un gran ser humano, y la mejor apuesta de Colombia en el mundo en lo que tenía que ver con competencias de poomsae”, afirmó el entrenador René Forero a Caracol Radio sobre el fallecimiento de la deportista.



Andrea había llegado al taekwondo por influencia de su padre y eligió el poomsae, una técnica en esta disciplina que combina defensas y ataques, en una serie de movimientos contra adversarios imaginarios Álvarez representó con éxito al departamento de Boyacá y a Colombia en varios campeonatos.



Además de ser taekwondista profesional, Andrea también estudiaba medicina en la Universidad Cooperativa de Colombia de Medellín. En un video registrado por el claustro, la deportista aseguraba que “era importante para la vida de un estudiante tener una carrera deportiva, ya que esta exige ser disciplinado, cumplido y que se preocupe por hacer las cosas con tiempo”.



A Álvarez Arroyave también se la conocía por ser la esposa del también medallista mundial Leandro Rodríguez. Él, consternado por la noticia de la partida de su ‘loquita’, dejó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que dio las gracias por los mensajes y demostró su profundo dolor.



“Gracias a todas las personas por sus palabras, nunca entenderé esta circunstancia de la vida. Este dolor me destroza mi corazón, mi alma entera y mi ser por completo; mi espíritu en otras ocasiones me levanta, pero en esta ocasión es incomprensible”, inició el deportista. “Hoy desperté y pensé que todo era un maldito sueño... No tengo arrepentimiento de nada de lo vivido con mi princesa hermosa y loquita. A veces había situaciones incomprensibles y difíciles, pero, aun así, mi corazón siempre doblegaba a su encanto. Desde ahora y para toda la vida me vas a hacer demasiada falta, no sé cómo le voy hacer, te me llevas el aliento...”, finalizó Rodríguez.



Con la muerte de Andrea, esta es la segunda pérdida que sufre la Federación Colombiana de Taekwondo en el año. En febrero, Aber Berdugo Herrera, representante del departamento de Atlántico, sufrió un accidente de tránsito en el cual perdió la vida.



Berdugo, al igual que Andrea Álvarez, era una de las promesas con mayor proyección en el taekwondo colombiano. En el 2010 se había colgado la presea de oro en los Juegos Panamericanos Juveniles, y se perfilaba para ser una verdadera estrella.



Andrea y Aber ahora, como dicen sus familiares, “competirán desde el cielo”; su pronta partida dejó un vacío en el taekwondo colombiano y entre todos sus conocidos, que esperaban muchos más triunfos.



