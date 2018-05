Fue un ritmo brutal: Luis Fernando López

05 de mayo 2018 , 06:08 a.m.

05 de mayo 2018 , 06:08 a.m.

Luis Fernando López, al lado de Marcelino Pastrana, estuvieron al tanto de lo que pasó en la prueba de los 20 kilómetros del Mundial de Marcha por equipos en Taicang (China), en el que la atleta nacional, Sandra Arenas fue 15.



“El ritmo fue brutal. La mexicana María González estuvo muy fuerte”, le dijo López a EL TIEMPO.

Pastrana, por su parte, advirtió que Arenas se sintió mal en la parte final y no pudo seguir con el buen ritmo que traía.



“Iba bien, en los primeros giros estaba con el grupo principal y cerca de las que ganaron, pero comenzó a sentirse mal y no pudo con el fuerte ritmo que impusieron las demás”, señaló.



El equipo colombiano de damas venía de ser tercero en el Mundial de Roma (Italia) en el 2016, pero esta vez terminaron en el octavo puesto.



“Lorena venía bien, pero en los giros finales no pudo seguir el paso”, agregó López.



El DT advirtió que lo que sigue para Colombia es la prueba de Éider Arévalo, en la que se aspira a estar dentro de los primeros.



“Esto es atletismo y esperemos que las cosas se den. Arévalo ha trabajado bien en las últimas semanas y podemos hacer una buena clasificación”, dijo el DT.



LISANDRO RENGIFO

Enviado especial de EL TIEMPO a Taicang (China)

*Invitado por la Federación Internacional de Atletismo.