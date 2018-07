Alejandra Sierra y Cristian Moreno ganaron los 10k de Bogotá

Los integrantes del Equipo Porvenir, Alejandra Sierra y Cristian Moreno, incorporaciones para este año en la escuadra, demostraron porqué hacen parte del equipo de atletismo más importante del país, luego de figurar en la mmB.



Sierra y Moreno, quienes ganaron la prueba de 10k Jumbo-Metro en la media maratón de Bogotá, son una ficha fundamental para el Equipo Porvenir, que sigue enfocándose en fomentar el talento y apoyar a la élite nacional del deporte base de Colombia.

Para mí la carrera fue muy bonita. Desde que estuve en concentración con mis compañeros de equipo me sentí respaldado pues decidimos no competir entre nosotros sino hacer una estrategia para que el título quedara dentro del Equipo Porvenir”, comentó Moreno que tiene 19 años y se perfila para llegar a la élite del atletismo nacional.



Con un promedio de 3 minutos 20 segundos por kilómetro, Moreno corrió los 10K de la versión número 19 de la mmB, que le dio la suficiente fuerza para llegar a la meta y coronarse como el rey de la distancia.



“Marcar este ritmo generó que al inicio de la carrera hubiera un grupo muy nutrido, muchos de mis rivales hicieron cambios de ritmo muy bruscos; sin embargo, logré mantenerme y apretar los últimos 3 kilómetros, lo que me permitió irme en solitario y asegurar el título”, dijo el nacido en Bogotá quien ahora se prepara para el Campeonato Nacional Sub 20 que será el 29 y 30 de septiembre y se llevará a cabo en la capital de la República.



Finalmente, Moreno agradeció el respaldo que ha recibido: “realmente estoy muy feliz porque este es el resultado de un trabajo en conjunto con Porvenir y es el fruto de toda esa preparación que comenzó hace siete meses dentro de este importante equipo”.



En las damas, el panorama fue igual de exitoso, pues Alejandra Sierra con apenas 19 años, se ratifica en esta distancia pues ha sido campeona de la misma, en tres oportunidades (2016, 2017, 2018).



“Realmente para mí es un orgullo representar al Equipo Porvenir y más hacerlo dentro de la media maratón de Bogotá. Aprovecho para agradecerles por el apoyo que le brindan al atletismo, sobre todo a nosotros los jóvenes”, comentó Sierra quien aseguró que la competencia capitalina fue difícil por el clima y porque cada año son de mayor nivel sus contrincantes.



La cundinamarquesa, que disfrutó el triunfo, ahora se prepara para llevar los colores del Equipo Porvenir a Trujillo (Perú) al Prix Sudamericano que se llevará a cabo el 10 de agosto.



*Con información de oficina de prensa.