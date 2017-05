Alejandra Lara, la bella que en la jaula se convierte en fiera

María Alejandra Lara se transforma cuando entra a la jaula. Atrás queda la dulce, bella y tierna mujer de rostro angelical para darle paso a una fiera en la que brota el instinto cazador con el que es capaz de devorar a sus rivales.

Esta antioqueña, de 23 años, acaba de firmar un jugoso contrato con Bellator, la segunda empresa más importante de artes marciales mixtas (AMM) en el mundo, con lo cual dará un importante salto, pues podrá incursionar en combates en busca de ganarse un lugar en la categoría mosca (126 libras).



Azul, como también es conocida esta guerrera de las jaulas, debido a su gusto por este color, tiene seis victorias y una sola derrota. A los cuatro años comenzó en el deporte: hizo nado sincronizado, clavados, karate y patinaje. Sin embargo, su pasión estuvo siempre dirigida hacia los deportes de combate. Casi sin quererlo terminó enjaulada y con una rival al frente. Hoy es considerada como una de las revelaciones de las artes marciales.



EL TIEMPO la ubicó en Guadalajara, México, donde se encuentra entrenando a fondo en el Team Lobo.



¿Por qué se inclinó a una disciplina tan ruda?



Siempre he tenido mucha energía y me ha gustado explorar disciplinas deportivas y artísticas, pero hay cosas que uno sabe que le nacen y se le dan. Por lo menos, yo toda mi vida he sentido una fuerza explosiva especial que antes pudo confundirse con torpeza o brusquedad. Ya estoy acostumbrada y no me dan miedo los golpes.



¿Qué piensa cuando está en la jaula frente a una rival?



La sensación de entrar a la jaula es incomparable. Antes de empezar un combate, el mundo se reduce a ese momento, que se siente como en cámara lenta, a la voz del árbitro, a los ojos de mi oponente, que debe sentir en mi mirada que haga lo que haga no puede romper mi voluntad.



¿Cómo ve su futuro en esta disciplina?



Cada vez que miro mi categoría pienso que no hay nada que temer, que si estoy bien preparada voy a enfrentar lo que sea. Mi gran sueño es seguir siendo libre y romper esquemas, llegar muy alto.



¿Cómo avanzan las colombianas en las artes marciales mixtas?



Desde hace muy pocos años nos tocó presenciar el nacimiento de esta disciplina en Colombia. Fuimos pioneras y vimos cómo otras chicas se fueron aventurando como Marcela Nieto, quien tenía una larga carrera en el boxeo, o Sayury Cañón, que estuvo en ciclo olímpico de lucha y ya dio su paso. Es increíble ver ahora tantas chicas talentosas como Sabina Mazo.



¿Qué significa haber firmado con Bellator?



Es entrar a las grandes ligas, empezar a competir en un nivel más profesional.



¿Cuál es la victoria más importante?



Las peleas que he tenido hasta ahora fueron en principio un experimento, no tenía una preparación adecuada, y esta se empezó a dar sobre la marcha. Poder representar a mi país en un ámbito en el que nunca había llegado antes un colombiano es, hasta ahora, la mayor victoria para mí.



¿Se puede vivir de esta actividad?



Pues aunque nunca ha sido mi motivación, se sabe que las AMM son uno de los deportes más rentables. A nivel profesional, un deportista puede ganar más en una pelea que lo que reciben muchos deportistas que han dedicado su vida a un deporte olímpico. Seguro me verán peleando campeonatos y haciendo historia, me preparo para lo que venga.



JAVIER ARANA

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @arana_javier