Ben Taylor, líder del Club Colombia Championship de golf

Dos rondas de 69 golpes mantienen al colombiano Juan Sebastián Muñoz a la expectativa en la lucha por conseguir su segundo título en el Club Colombia Championship, en el Country Club de Bogotá. Con 138 golpes, cuatro bajo par, el bogotano está a cinco del nuevo líder, el inglés Ben Taylor.

Hay 28 jugadores separados por un margen de cinco golpes para las dos últimas rondas del torneo, que hace parte del web.com Tour y que reparte una bolsa de premios de 700.000 dólares, de los cuales, el ganador se lleva 126.000.



“Quedé feliz con mi resultado de este día, -2 es un buen número para el turno de la tarde y estoy a 5 no más, entonces seguir teniendo paciencia y ojalá los ‘putts’ entren el fin de semana”, señaló Muñoz, de 25 años, quien hizo tres birdies y un bogey en su ronda de este viernes. “Los hoyos 15 y 18 fueron muy bonitos, en ambos hice birdie y se dieron después de desperdiciar oportunidades, entonces me sentí muy bien con el final de mi ronda”, agregó.



Taylor llegó al primer lugar del torneo con una ronda de 66 impactos el viernes y un acumulado de 133 (-9) para superar por dos impactos al trío conformado por el argentino Augusto Núñez (puntero tras la primera jornada), el canadiense Roger Sloan y el estadounidense Conner Godsey. A tres de la punta marcha un grupo de nueve jugadores, entre quienes se destacan el español Gonzalo Fernández-Castaño y el estadounidense Edward Loar, que está entre los diez primeros de la lista de ganancias.



“Fue una ronda sólida de hecho, tuve un buen final de tres ‘birdies’ en los últimos cuatro hoyos, me encanta el campo, me gusta Bogotá y poder estar en esta posición para el fin de semana”, dijo el puntero.



Muñoz fue el único colombiano que superó el corte. El barranquillero Ricardo Celia quedó a dos de jugar el fin de semana, con un acumulado de 144 (+2), pese a una tarjeta de 69 en la segunda jornada. También se quedó afuera Daniel Faccini, con 150 impactos (+8).



Por su parte, el aficionado Julio Bell terminó descalificado al no firmar la tarjeta de su segundo recorrido, que terminó con un desastroso acumulado de 105 golpes (+34). Ya el primer día había hecho 93 (+21).



La tercera ronda del torneo comenzará a las 6:36 de la mañana. Muñoz estará en el campo a las 10:36 a. m., junto al estadounidense Roberto Castro. El líder comenzará a jugar a las 12:30 p. m.



