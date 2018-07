Caterine Ibargüen ganó oro en salto largo en los Centroamericanos

El primer objetivo de la atleta colombiana Caterine Ibargüen en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe lo cumplió, tras ganar la medalla de oro en el salto largo, con un registro de 6,83.

Ibargüen no la tuvo complicada para ganar. Se dedicó a saltar lo que le tocaba, sin exigirse, pues su principal objetivo es el salto triple, que se llevará a cabo el miércoles.



En el primer intento, Ibargüen saltó 6,57 metros, para el primer puesto, y en el segundo, 6,51 m., con lo que se consolidó en el primer puesto. En la tercera ocasión bajó, hizo 6,44 metros, pero el liderato era suyo. Y en el cuarto, se afianzó más, con un brinco de 6,74 m. El quinto salto fue nulo y terminó la prueba con un 6,83 m, el mejor de la noche.



Era la tercera oportunidad este año en el que la colombiana ha tomado parte en certámenes saltando largo. La primera, en Marsella (Francia), en la que Caterine Ibargüen fue primera con 6,87 m, nueva marca nacional. Luego, lo hizo en la Liga de Diamante de Lausana (Suiza), y fue tercera con 6,77.



No era nuevo que Ibargüen competía en el salto largo, en sus comienzos lo hizo, es más, tiene en su poder cuatro marcas nacionales así: categoría Sub-18 (6,18 m), Sub-20 (6,54 m), Sub-23 (6,54 m) y mayores (6,87 m).



En los Juegos del 2006, Caterine Ibargüen fue plata en salto largo, con un registro de 6,36 metros. Ganó la cubana Yidelkis Fernández, que saltó un centímetro más. Era la única medalla que ha logrado el atletismo colombiano en esta competencia.



Este lunes, el estadio Rafael Cotes quedó pequeño, porque el público de Barranquilla no se podía perder esta oportunidad de ver a la gran estrella del atletismo colombiano y mundial.



Lisandro Rengifo

Enviado especial de EL TIEMPO

Barranquilla

@LisandroAbel