Buen inicio de Muñoz en el Club Colombia Championship

El golfista colombiano Sebastián Muñoz comenzó bien su presentación este jueves en el Club Colombia Championship en el Country Club de Bogotá, al firmar una tarjeta inicial de 69 golpes (-2). El bogotano, campeón hace un par de temporadas de este certamen, tuvo un destacado inicio en esta competencia.

Tras comenzar por el hoyo 10 del campo, Muñoz contó tres ‘birdies’ y un solitario ‘bogey’, quedándose en la casilla 17 del tablero que dominan el estadounidense Christian Brand, el australiano Rhein Gibson, el argentino Augusto Núñez y el canadiense Albin Choi, todos con 66 (-5).



“Fue un buen día, hice -2, dejé pasar un par de oportunidades, pero es jueves y con ganas de venir mañana y hacer buen trabajo”, señaló Muñoz, que comparte la plaza con jugadores como el mexicano José de Jesús Rodríguez (actual poseedor del título del Colombia Open) y el puertorriqueño Rafael Campos, entre otros.



El también bogotano Daniel Faccini, con registro de 74 (+3), se anotó en el puesto 111, mientras que el barranquillero Ricardo Celia, con 75 (+4), se ubicó en el lugar 122 en el orden, comprometiendo ambos sus posibilidades de superar el corte. El cuarto colombiano en competencia, Julio Bell, presentó ‘score’ de 93 (+22) para quedarse en el sótano de la clasificación.



Arriba, Brand y Gibson recorrieron el campo en el turno matutino mientras que Núñez y Choi finalizaron con las últimas horas de luz natural en el norte de la capital colombiana. Del cuarteto de punteros Nuñez se instaló en la barrera del -6, yéndose al búnker atrás del ‘green’ del 9 y cometiendo un postrero ‘bogey’ que evitó que fuera puntero en solitario.



“La altura me afecta de cierta manera, me agito bastante. Si pegas bien desde el ‘tee’ puedes tener un segundo tiro más fácil. El campo se defiende con ‘greenes’ bastante duros y por eso hay que ser estratégico. Este año tengo más experiencia y sin lugar a dudas espero terminarlo con mi paso al PGA Tour”, concluyo Núñez.



Este viernes, a partir de las 6:30 a.m., se jugará la segunda ronda del Club Colombia Championship, alistándose para lo que será el fin de semana y al que llegarán los jugadores que superen el corte. Desde mañana, en la entrada del Country Club de Bogotá, el público podrá reclamar boletería válida para los tres días restantes de juego.



Detalles del Torneo:



Nombre Oficial: Club Colombia Championship

Fechas: 8 al 11 de febrero de 2018

Sede: Country Club de Bogotá

Campo: 'Fundadores' Par-71 (35-36) de 7,237 yardas

Bolsa: US $700,000 – Ganancia del campeón US $126,000

Field: 144 jugadores de 22 países.

Campeón 2017: Ethan Tracy (Estados Unidos) – No está presente





*Con información de oficina de prensa