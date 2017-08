Las claves de la reducción al presupuesto del deporte en Colombia

Hace unos días se conoció que según el proyecto de presupuesto que tiene el Gobierno Nacional para el 2018, uno de los sectores que más sufrirá sería el deporte, pues se estima que Coldeportes recibirá el año entrante un 62,3 por ciento menos del dinero, en comparación a lo que le fue entregado para el 2017.

De inmediato, las alarmas se prendieron y algunas figuras del deporte nacional salieron a poner la queja por esta reducción, en un tema que ha creado un gran debate en las últimas horas.



Acá las claves que debe saber para entender lo que está pasando con el presupuesto para el deporte en el 2018.

La propuesta

El Gobierno estima entregarle al deporte el año que viene solo $223.000 millones, según el documento oficial, mientras que para el 2017 le dio $587.000, por lo que se dejará de recibir $364.000 millones, el 62 por ciento del que se está ejecutando.



“Hablamos con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, nos dice que en el transcurso de estos 15 días en el Congreso podemos hacer gestiones para mejorar, pero la realidad es que con ese presupuesto es difícil cumplir con todos los proyectos”, le dijo a EL TIEMPO Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes.



Y agregó: “Supérate vale $60.000 millones al año. A cada departamento le damos dinero, fuera de eso hacemos los regionales, hay que darles los incentivos a los deportistas y si el presupuesto se reduce, pues eso va en contra de lo que podemos hacer”.



El dinero que entregó el Gobierno Nacional para el deporte colombiano este año fue de $587.000 millones, en el que se incluyó la infraestructura para los diferentes eventos como los Juegos Bolivarianos de Santa Marta (2017) y los Centroamericanos de Barranquilla (2018).

Queja de los deportistas

Los medallistas olímpicos Mariana Pajón y Óscar Figueroa criticaron el proyecto en el que el Gobierno Nacional de rebajar en un 62 por ciento el presupuesto para el deporte para el 2018.



Pajón, doble medallista de oro en las justas de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 en el BMX, advirtió que esa determinación generaba incertidumbre y que perjudicaba a los deportistas que buscan sobresalir en su actividad.

Muy frustrante ver que en el mejor momento del deporte Colombiano tengamos un recorte del 67% de presupuesto#NoRecortenMisSueños

“Es frustrante y triste. No es posible que el deporte pague así. Lo que me preocupa es que los deportistas que comienzan, los que necesitan más de ese apoyo, se quedarán sin él”, le dijo Pajón a EL TIEMPO.



Y agregó: “El problema es ese, que los que vienen detrás de nosotros no tendrá el apoyo. Nosotros somos unos deportistas que tenemos los triunfos, que ya tenemos unos patrocinadores, pero los de la base sufrirán si se recorta el presupuesto”.



Figueroa, plata en los Olímpicos de Londres 2012 y oro en los de Río 2016 en los 62 kilos de las pesas, se mostró decepcionado con la medida.



“Se gana y bajar el presupuesto, ese es el premio, no debería de ser así. Los deportistas nos sacrificamos por darle alegrías y triunfos al país, pero ahora recortarán el presupuesto y así mismo se exigirá”, señaló Figueroa.

Voz del Gobierno

Por su parte, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró ante la controversia que la reducción en el presupuesto del deporte solo se dará en la parte de la infraestructura deportiva y se mantendrá el apoyo a los deportistas.



“Las dificultades económicas ocasionadas por el precio del petróleo nos han llevado a tomar decisiones duras, que nos implica apretarnos el cinturón para el presupuesto del año del año entrante. Un apretón que afecta a todos los sectores. En el deporte nos tocó apretarnos, pero en el tema de la infraestructura deportiva. Estamos garantizando el apoyo a nuestros deportistas”, afirmó Santos.

E hizo un balance de lo que ha dejado su gobierno en cuanto a temas deportivos. “Siempre he creído en el deporte. Ha estado en mis prioridades. En los últimos siete años triplicamos el dinero con Coldeportes. Pasamos de menos de 700.000 millones de pesos a 2,6 billones de pesos, entre el 2011 al 2017. Hemos invertido en mucha infraestructura. Hemos apoyado económicamente a nuestros deportistas. Creamos el programo Supérate Intercolegiados”, añadió.



Por su parte, Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano, confirmó lo que dijo Juan Manuel Santos. “Hay que tener claridad sobre el presupuesto para el deporte. Cuando se dice que se recortará el 62 % uno se va de para atrás, pero el recorte será en infraestructura deportiva”.

Y añadió: “Hay que corregir en los juegos intercolegiales. Ahí se buscan los talentos. Es la siembra. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, lo entendió y dijo que hay que mejorar parcialmente esa partida”.



