Mensaje de motivación de Nairo para inspirar a Colombia tras derrota

El ciclista Nairo Quintana, del equipo Movistar, pidió este martes a los colombianos permanecer unidos y apoyar a la selección de fútbol después de que el equipo cayera 2-1 ante Japón en su debut en el Mundial de Rusia.

"Somos un pueblo que siempre ha demostrado que unidos podemos con lo que sea. #VamosMiSelección", escribió Quintana en su cuenta de Twitter, mensaje que acompañó con una foto en la que viste la camiseta amarilla de Colombia.

En mayo pasado, el ciclista, ganador del Giro de Italia en 2014 y subcampeón del Tour de Francia en 2013 y 2015, pidió a los colombianos que dividieran sus fuerzas para apoyarlo a él en la ronda gala de este año y a la selección en Rusia.



"No puedo hacerle mucha fuerza a la selección porque voy a estar haciendo mucha fuerza. Y toca que dividan las fuerzas un poco, que no me dejen solo", dijo entre risas. Nairo Quintana disputará su cuarto Tour de Francia entre el 7 y el 29 de julio.



EFE