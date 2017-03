Cúcuta y Santa Fe, por la supremacía del grupo B en la Liga femenina

Tras las cuatro primeras fechas de la Liga femenina llega el clásico esperado por la afición. Cúcuta y Santa Fe, los dos líderes del grupo B del campeonato, se enfrentan este miércoles, a partir de las 12:15 del día, en el estadio Los Zipas, de Zipaquirá, para definir cuál de los dos se queda como el mejor de la llave.



Tanto motilonas como leonas han ratificado su poderío en los arcos contrarios y llegan a este partido en calidad de invictas y con un poder certificado de su alta cuota de gol y con sus respectivas máximas artilleras en cabeza de su ataque.



Las locales presentan a la colombiana Karen Páez, quien con 6 goles, comparte el primer lugar de máximas anotadoras, justamente con la venezolana Oriana Altuve, de Santa Fe. Con dos tantos menos figura la santafereña Leicy Santos, lo que evidencia la enorme capacidad goleadora del equipo bogotano.

El Cúcuta-Gol Star ha demostrado contundencia sobre los arcos rivales y tienen en Karen Páez a su máxima anotadora, con 6 tantos. Foto: Futbolred.com



La fecha del campeonato proseguirá el sábado. Así se jugará:



Grupo A

19 de marzo

Atlético Bucaramanga vs. Unión Magdalena

Hora: 10 a.m.

Estadio: Cancha Marte, de Bucaramanga



Real Cartagena vs. Envigado F.C.

Hora: 1 p.m.

Estadio: Jaime Morón, de Cartagena



Real Santander vs. Alianza Petrolera

Hora: 3 p.m.

Estadio: Álvaro Gómez Hurtado, de Floridablanca



Grupo B

20 marzo

Equidad vs. Patriotas

Hora: 1 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Televisión: Win Sports



Fortaleza vs. Atlético Huila

Hora: Por definir

Fecha: Por definir

Estadio: Los Zipas



Grupo C

18 de marzo

América vs. Deportivo Pasto

Hora: 4 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero, de Cali



21 de marzo

Deportes Quindío vs. Cortuluá

Hora: 4 p.m.

Estadio: Centenario, de Armenia



Deportivo Pereira vs. Orsomarso S.C.

Hora: Por definir

Estadio: Hernán Ramírez Villegas, de Pereira



