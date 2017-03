Las pesas la van a romper... (Opinión)

Este grupo es el mejor en los que he estado, cuando hablamos de Juegos Olímpicos. Se ha preparado bien y la expectativa es muy buena y los resultados serán mejores que los de los años pasados.

No me gusta adelantar medallas, no me gusta hablar de eso, es algo muy delicado, pero la experiencia me dice que cada uno va a dar su resultado. Tenemos a Javier Mosquera, Óscar Figueroa y a Leidy Solís, deportistas que nos pueden dar muchas satisfacciones en Río de Janeiro.

Claro está que en una competencia todo puede pasar, todo se puede dar, pero por lo que he vivido en los pasados Juegos, pues considero que el país debe estar tranquilos porque las pesas aportarán buenos resultados.

La experiencia de haber estado en cuatro Juegos Olímpicos me dice que Colombia, esta vez en Río, la va a romper, por eso estoy tranquila, aunque no confiada.

En Brasil el botín será histórico. Esta vez que los rusos no compitan, pues es una gran ventaja, porque se abren muchas posibilidades de medallas, de más diplomas y puntos olímpicos, por eso es que cuando uno hace el análisis, pues es importante creer en lo que tenemos. Hay que aprovechar las ventajas y eso de los rusos es una de ellas.

He notado que en los últimos años las pesas han progresado, que no nos hemos estancado. Que hoy en día en Río la opción de varias medallas esté latente, pues es el resultado de una buena preparación.

En algunos momentos los deportistas no ponemos nerviosos, sobre todo cuando hay lesiones, y el grupo lo vivió con lo que le pasó a Figueroa y a Luis Javier con sus operaciones en enero, pero ellos ya están bien.

UBALDINA VALOYES

Para EL TIEMPO

Pesista de la Selección Colombia*