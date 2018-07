Jugadores de voleibol colombiano pueden jugar en los Centroamericanos

Los jugadores de voleibol colombianos Adonis Herrera y Carlos Alomía fueron inscritos y podrán disputar con el seleccionado el torneo de lo Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La polémica comenzó cuando en la planilla inscrita por Colombia no estaban Herrera y Alomía, de inmediato se desató una ola de quejas y señalamientos hacia la Federación Colombiana de este deporte y el Comité Olímpico Colombiano (COC).



En la tarde de este sábado, y luego de presentar los reclamos y pedir las autorizaciones, los dos jugadores fueron inscritos oficialmente.



Tanto Herrera como Alomía eran integrantes del equipo nacional, pero la Federación no pasó su documentación para que fueran inscritos para las justas de Barranquilla, por lo que no podían jugar.



Según el COC la Federación originó el inconveniente, pues ella es la encargada de diligenciar la documentación y para la planilla de los jugadores elegidos, en la que Herrera y Alomía no figuraron.



Ambos deportistas llegaron a la concentración y se encontraron con la sorpresa, pero el COC se puso al tanto del problema y solucionó, ayudado por la Federación.







Lisandro Rengifo

Enviado especial

Barranquilla

En twitter: @LisandroAbel